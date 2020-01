La terza parte de Le terrificanti avventure di Sabrina è disponibile da oggi su Netflix (guarda il trailer). Sabrina, le sue zie, il gatto Salem e il resto dei protagonisti hanno diversi e spaventosi problemi da affrontare. La stagione inizia con un salto all’Inferno, molte questioni da risolvere e nuovi pericoli in arrivo. Ecco una breve recensione del primo episodio.

La prima scena de le terrificanti avventure di sabrina 3 rappresenta uno dei frequenti incubi che tormentano le notti di Sabrina. La streghetta deve salvare Nick da Madam Satan e riportarlo sulla Terra per cercare poi di liberare il suo corpo dal Signore Oscuro. Un’impresa difficile, quasi impossibile ma la ragazza è determinata.

Scopriamo che Casa Spellman è diventata il rifugio per gli studi dell’Accademia. Inoltre, zia Zelda vuole riaprirla nella chiesa sconsacrata e diventarne la dirigente. Il Concilio è all’oscuro della sparizione di Padre Blackwood e di ciò che è successo al Signore oscuro. Le zie si impegnano con divertenti stratagemmi affinché questo non cambi.

Gite infernali e nuovi pericoli

Grazie a Dorian Gray e a un suo grande che fa da portale Sabrina e i suoi amici riescono a raggiungere l’Inferno. Il primo episodio de Le terrificanti avventure di Sabrina mette in luce le difficoltà che i protagonisti incontrano lungo la strada per Pandemonium. Ognuno dovrà affrontare qualche sofferenza ma del resto sono negli Inferi. La serie Netflix incontra la Divina Commedia che è spesso citata. Per salvare Nick Sabrina dovrà accettare il trono infernale che con un’ingegnoso ma non duraturo inganno da in reggenza a Lilith.

Una volta tornati a Greendale i ragazzi si rilassano ma nuove minacce, probabilmente i temibili anziani, sono in arrivo. Le terrificanti avventure di Sabrina ci riportano per un attimo alle atmosfere di The originals. Infatti, Ambrose e Prudence sono a New Orleans in cerca di una magia diversa per ritrovare Padre Blackwood. Ricerche, salvataggi, amicizia, famiglia e magia oscura sono gli ingredienti principali di un primo episodio surreale e a tratti lento ma che è solo un modo per aprire la strada a una nuova avventura.