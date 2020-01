Chi è Ana Mena, scelta per duettare con Riki a Sanremo

Nella serata speciale di Sanremo 70, giovedì 6 febbraio, pensata per celebrare i 70 anni del Festival, ogni Campione interpreterà un brano che ha segnato la storia della kermesse. Riki, per questa occasione duetterà con la giovane e promettente cantante spagnola Ana Mena. Se questo nome potrà risultare sconosciuto ai più, sicuramente non lo è la sua voce. Ana è stata infatti la regina delle classifiche della scorsa estate con Fred De Palma.

Dopo aver conquistato insieme l’estate del 2018 con D’Estate non vale, quest’anno il rapper torinese è tornato a far ballare con un nuovo coinvolgente singolo intitolato Una volta ancora che ha rinnovato la collaborazione con la cantante e attrice spagnola.

Chi è Ana Mena

Nata ad Estepona in Spagna il 25 febbraio 1997, Ana Mena inizia a interessarsi alla musica in tenera età grazie all’influenza dei suoi genitori. Nel 2006 partecipa alla dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, dove è la vincitrice. La sua popolarità vera e propria inizia con questo premio, anche se la sua carriera decolla quando partecipa alla miniserie Marisol.

Dopo aver vinto il concorso My Camp Rock, partecipa alla serie Supercharly dove interpreta Vero Navarro. Ma la sua partecipazione più importante è per il film La pelle che abito, per la regia di Pedro Almodóvar, nel 2011.

Nel 2013 partecipa alla serie musicale Vive cantando, nel ruolo di Paula Ruiz Almagro. Nel 2016, pubblica il singolo di successo No soy como tú crees, una canzone in stile pop per cui è paragonata all’artista americana Meghan Trainor.

Il 22 settembre 2017 Ana Mena pubblica Mentira con il cantante colombiano RK, mentre il 16 marzo 2018, esce Ya es hora con Becky G e De La Ghetto. L’11 maggio 2018 pubblica l’album di debutto Index. Il 30 agosto 2019 esce la versione spagnola di Una Volta Ancora, chiamata Se Iluminaba.