Amici 19: il Serale debutta con ben due eliminazioni

Venerdì 28 febbraio, in prima serata su Canale 5 e rigorosamente in diretta, abbiamo un appuntamento imperdibile con la prima puntata del Serale di Amici 19, condotto da Maria De Filippi. Ecco quante eliminazioni ci saranno in questo primo appuntamento e sopratutto il perché di questa scelta. La risposta arriva dalle pagine social ufficiali del programma. È dunque confermato quello che era già stato annunciato.

Due eliminazioni per la prima puntata del serale, il motivo

La conduttrice aveva anticipato la possibilità di avere due eliminazioni in una delle puntate. E ciò avverrà proprio al debutto del talent show in prima serata. Maria De Filippi ha infatti spiegato che l’entrata di dieci concorrenti al serale di Amici 19 era “una concessione” della produzione. Questo perché i posti prefissati erano pari a nove. Un’opportunità, dunque, per un allievo in più di poter far parte del cast del serale. Un’opportunità che verrà compensata da una doppia eliminazione per garantire il numero di puntate stabilito.

Il meccanismo del serale di Amici 19

Ogni puntata sarà strutturata in diverse manche. Sull’esito delle manche potranno esprimere il proprio gradimento, alternativamente, il pubblico da casa attraverso il televoto, la commissione interna, i giudici e i professori presenti in studio.

Attraverso il servizio di televoto, il pubblico potrà determinare alcune svolte narrative del programma esprimendo il proprio gradimento nei confronti dei concorrenti.

Inoltre la commissione interna composta dai giudici e professori potranno individuare autonomamente i concorrenti che verranno via via sottoposti al televoto, o i concorrenti di Amici che affronteranno le sfide. Il televoto potrà avvalersi al massimo di 5 voti per sessione.