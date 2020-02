Vi ricordate di Duffy, la cantante autrice di hit come Mercy e Rain on your parade? Purtroppo l’artista irlandese, nelle scorse ore, ha raccontato una verità shock che nessuno avrebbe voluto sentire. Duffy ha infatti svelato ai suoi fan i motivi della sua lunga assenza dalle scene con una lettera che ci ha lasciato senza parole.

Ecco la lettera di Duffy pubblicata su Instagram pochissime ore fa:

Vi potrete di certo immaginare quante volte ho pensato di riscrivere tutto questo. Il modo il cui l’avrei scritto, come mi sarei sentita dopo. Beh, non sono ancora sicura sia arrivato il momento giusto. E quanto sia bello e liberatorio potervi finalmente parlare, non riesco neanche a spiegarvelo. Molti di voi si saranno chiesti cosa mi è successo, dove sono sparita e perché. Un giornalista mi ha contattato, ha trovato un modo di raggiungermi e gli ho raccontato tutto quello che è successo questa estate. Con me è stato gentile ed è stato davvero bellissimo potergli finalmente dire tutto. La verità è che, e vi prego di sapere che ora sto bene e sono al sicuro, sono stata stuprata, drogata e rapita per alcunin giorni. Ovviamente, sono ancora qui a parlarvene. C’è voluto tempo per riprendermi. Non esiste un modo semplice per dirlo. Ma io vi posso dire che nell’ultimo decennio, dopo, le migliaia e migliaia di giorni in cui mi sono impegnata di vedere nuovamente il sole nel mio cuore, posso dire di aver ritrovato la luce.

