Amici 19: cos’è successo durante la puntata di oggi

È andata in onda oggi su RealTime la prima puntata di Amici 19 dopo che i ragazzi ammessi al serale, ieri, hanno fatto ingresso nella loro casetta. Sono dunque iniziate le lezioni che porteranno gli allievi preparati alle esibizioni della puntata in diretta del 28 febbraio.

I ritardi di Nicolai e le esercitazioni di Giulia e di Gaia

Ad avere qualche difficoltà è Nicolai che per ora non riesce proprio ad adeguarsi ai ritmi serrati delle esercitazioni. Il ballerino si presenta in ritardo alle prime lezioni arrivando a mettere in seria difficoltà i collaboratori di Giuliano Peparini. Valentin, invece, si dimostra subito volenteroso e prepara una coreografia con la ballerina professionista Francesca Tocca, dimostrando di aver maturato in questi mesi una grande sintonia con lei.

Giulia, in sala prove con Raffaella Misiti, si esercita su Halo di Beyoncé. La vocal coach riesce ad ottenere dalla cantante un suono completamente diverso ed entrambe si emozionano per il risultato ottenuto. Gaia prova invece Jamming di Bob Marley e il suo entusiasmo è così contagioso da travolgere la vocal coach Emanuela Cortesi.

I pronostici di Nyv e di Jacopo sul serale di Amici 19

Dopo una giornata molto intensa, Nyv, Jacopo, Javier e Nicolai si ritrovano a parlare in cortile di quello che si aspettano dal serale. Secondo la cantante, a vincere la categoria ballo sarà Valentin mentre Jacopo non sa pronunciarsi perché i ballerini sono tutti bravissimi, secondo lui. Il cantante, inoltre, non è molto sicuro che lui stesso riuscirà ad arrivare alla finale di Amici 19. Sempre Nyv racconta tutte le sue emozioni per questo importante traguardo raggiunto e cosa rappresenta davvero per lei.

Durante questo daytime non si è vista la cantante Martina ma sappiamo che è stata ammessa al serale. Il suo esame di ammissione lo vedremo sicuramente oggi pomeriggio, alle 16:25, su Canale 5.