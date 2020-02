Amici 19: Nyv si commuove a lezione con Alfonso Signorini

Nyv, durante l’incontro di oggi con Alfonso Signorini, si lascia andare alle emozioni! La cantante di Amici ha il compito di presentare una poesia da lei scritta che si intitola Per me che sopravvivo. L’insegnante è molto colpito dalle sue parole e cerca di approfondire con lei quello che realmente significano per l’allieva.

La ragazza spiega che quella poesia descrive lo stato d’animo di chi sopravvive alla perdita di una persona cara. È ovviamente qualcosa che la riguarda personalmente ed è molto difficile, per lei, parlarne con gli altri.

Senza addentrarsi troppo nei dettagli, Signorini le chiede cosa comporta per Nyv tornare a vivere davvero dopo una simile esperienza e se lei c’è riuscita. La cantante afferma di essere uscita dal momento peggiore ma che ogni tanto le capita ancora di ritrovarsi con lo sguardo perso nel vuoto, come se quell’angolo di buio della sua vita stesse cercando di inghiottirla.

La cantante di Padre aggiunge che affrontare tutto ciò le ha permesso di capire il valore della vita stessa. Signorini e tutti gli altri ragazzi sono profondamente colpiti e si commuovono dopo aver ascoltato quanto detto dall’allieva di Amici. Per l’insegnante, questa lezione e gli effetti che ha avuto sui ragazzi è stata una dimostrazione di cos’è la vera compassione.

Oltre a Nyv, anche Martina, racconta qualcosa di molto importante in questo penultimo incontro con il giornalista. La ragazza spiega che suo fratello è la persona a cui è più legata. È stato lui, infatti, a iscriverla di nascosto ai casting di Amici salvandole oggettivamente la vita.