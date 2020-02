K-drama: Ecco i top 5 più divertenti da non perdere!

K–drama è l’abbreviazione di drama coreano, uno spettacolo televisivo sceneggiato e realizzato in Corea del Sud che i fan di tutto il mondo guardano in streaming su Internet. Un drama coreano è un genere molto particolare, perché all’interno di una produzione è possibile che vengano trattate diverse tematiche e situazioni, dalle comiche alle drammatiche. Ovviamente ogni drama affronta un tema in maniera più o meno approfondita, ma non si può negare che questo genere televisivo sia uno specchio a 360° della cultura coreana.

I coreani infatti, amano esplorare tutti i tipi di classi sociali e amano approfondire diverse carriere e professioni e tutti i tipi di stili di vita: dalla contadina, alla donna in carriera per finire coi favolosamente ricchi chaebol. Ma se c’è un elemento universale che si trova a prescindere in tutti i k-drama è l’umorismo. Con quei caratteristici momenti divertenti che spezzano la tensione e alleggeriscono l’anima. Ecco una breve lista delle 5 serie tv coreane che fanno dell’umorismo la loro carta vincente!

Ecco i 5 K-drama più divertenti:

In questo K-drama Na Bong-sun è una ragazza estremamente timida e con poca autostima, non ha amici ed è continuamente rimproverata sul posto di lavoro, il Sun Restaurant, dove è assistente dello chef e lavapiatti. Dalla nonna sciamana, Bong-sun ha inoltre ereditato la capacità non gradita di vedere i fantasmi, che la tormentano e le impediscono di dormire, minando ulteriormente le sue prestazioni lavorative. Intanto, il fantasma di una ragazza di nome Shin Soon-ae vaga per Seul possedendo i corpi di più donne possibile per trovare un uomo con abbastanza forza vitale da sopportare il gelo di un fantasma e perdere con lui la verginità, chiudendo così con il mondo terreno e passando nell’aldilà.

Da bambino Kim Young-ho ha sofferto di una malattia devastante, perciò crede che uno stile di vita sano e l’attività fisica siano gli unici modi per sopravvivere. Diventato adulto, lavora come personal trainer per le star di Hollywood sotto il nome di John Kim, all’insaputa della sua ricca famiglia. Kang Joo-eun, invece, durante l’adolescenza era semi-famosa per il viso carino e il fisico invidiabile, ma in quindici anni è considerevolmente ingrassata. In aereo Joo-eun incontra Young-ho, di ritorno in Corea in seguito ad uno scandalo con un’attrice, ed egli la salva da un collasso respiratorio.

Dopo essere stata scaricata dal fidanzato Woo Im-shik, Joo-eun convince Young-ho a rimetterla in forma, altrimenti rivelerà la sua attività ai suoi familiari. La donna si trasferisce da lui dopo un incidente di stalking che la costringe a vendere il suo appartamento. Mentre lavorano sulla sua trasformazione fisica, si innamorano l’uno dell’altra? Per scoprirlo andate a guardare questo K-drama!

Go Mi-nyu è cresciuta in orfanotrofio con il fratello gemello Mi-nam in seguito alla morte del padre, avvenuta quand’erano piccoli. Anni dopo, Mi-nam riesce a vincere le audizioni per entrare a far parte della boyband A.N.JELL e, spinto dal suo manager Ma Hoon-yi, vola negli Stati Uniti prima di firmare il contratto per ritoccare con la chirurgia plastica un difetto del contorno occhi.

L’operazione, però, va storta e il giovane si ritrova a doversi sottoporre ad un intervento correttivo. Il suo manager prega allora Mi-nyu di fingersi il fratello per un mese, fino al suo ritorno: la ragazza, impegnata a sostenere gli ultimi esami di teologia prima di prendere i voti a Roma, è contraria all’idea, ma accetta per salvaguardare il sogno di Mi-nam, a patto che il manager li aiuti a trovare la madre, mai conosciuta. Mi-nyu, nei panni di Mi-nam, entra così negli A.N.JELL e ne conosce i componenti: Hwang Tae-kyung, Kang Shin-woo e Jeremy. Mentre questi due sono amichevoli nei suoi confronti, Tae-kyung le è ostile e, dopo aver scoperto che è una ragazza, minaccia di rivelarlo a tutti.

Questo K-drama storico è stato uno dei più popolari in Corea nel 2016! Hong Ra-on è stata cresciuta come un maschio dalla madre, scomparsa quando la ragazza aveva dieci anni; da allora, Ra-on, con il nome Sam-nom, ha vissuto esibendosi per strada con un circo itinerante, continuando a nascondere il suo sesso. Nell’aiutare un amico, un giorno incontra il principe ereditario Lee Yeong e, ignorandone l’identità, lo intrappola in una buca scavata nel terreno. A causa di alcuni debiti, Ra-on viene poco dopo venduta al palazzo reale come eunuco, ma, nonostante i suoi tentativi di andarsene, Yeong, desideroso di vendetta, glielo impedisce. Ra-on inizia quindi a servirlo come eunuco personale, e…

In questo K-drama Kim Bok-Joo è una promettente studentessa universitaria di sollevamento pesi. Suo padre dirige un piccolo ristorante di pollo insieme allo zio che nel frattempo vuole diventare un famoso attore. Ragazza solare e sempre ottimista, insieme alle sue amiche e compagne di studio, non è popolare tra i ragazzi a causa della sua specializzazione. Jung Joon-Hyung è invece un ragazzo iscritto alla stessa università di Bok-joo la cui qualifica è però il nuoto. A causa di un trauma risalente alla sua infanzia, non riesce più a effettuare delle gare senza commettere una falsa partenza e per questo è spesso squalificato dalle competizioni ufficiali.