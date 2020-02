Benji e Fede, ormai lo saprete, hanno deciso di sciogliersi. La decisione, molto difficile, è giunta dopo un lungo e complesso percorso raccontato in Naked, il loro nuovo libro. Il volume, in uscita il 17 marzo, presenterà la storia del duo modenese senza filtri, come mai li avete visti prima. E, come anticipato dal titolo, a nudo. Ecco qui sotto copertina di Naked di Benjamin Mascolo e Federico Rossi.

Mi dispiace molto aver ferito tante persone con la nostra decisione. Cerchiamo sempre di fare del bene ed essere positivi,purtroppo però alcune scelte difficili vanno fatte anche se fa male. E tra me e Fede c’è un rapporto speciale come sempre, non fidatevi di chi sputa veleno😘

Nulla si crea, nulla si distrugge.. tutto si trasforma.

Non esiste un modo facile per dire quello che abbiamo detto in questi giorni. L’unico modo è sganciare la bomba e sperare che nessuno rimanga ferito nell’esplosione. È impossibile è vero, ma certe volte le scelte più giuste sono anche le più difficili da fare. Voglio dirvi una cosa forte e chiaro: io e Fede avremo per sempre un legame fortissimo, come amici e fratelli in primis, ma anche a livello lavorativo in quanto soci di uno studio e di altre attività imprenditoriali su cui abbiamo investito insieme tempo e denaro.



Condividiamo la stessa città natale, Modena, dove abbiamo lo stesso gruppo di amici che frequentiamo in comune ogni volta che torniamo a casa.



Abbiamo scritto un libro per raccontarvi tanti retroscena, e spiegarvi bene nell’ultimo capitolo nero su bianco e filo per segno tutti i motivi di questa nostra scelta. Premere il pulsante STOP per ora a Benji & Fede dopo 9 anni significa chiudere un capitolo enorme della nostra vita, ma anche aprirne uno nuovo altrettanto importante.



In questo libro scoprirete una parte nuova di noi che non avete mai visto in questi anni, e sono felice e orgoglioso di dirvi che ci siamo aperti a voi come mai abbiamo fatto prima d’ora.



Non è un libro che abbiamo scritto per soldi, quindi se volete comprarlo ci fa piacere. Altrimenti aspettate che esca e fatevi raccontare tutto da amico o amica che lo ha acquistato. Sappiate però che quelle pagine saranno un ricordo speciale sia per noi che per tutti voi, perché solo un pazzo potrebbe dimenticare la storia stupenda che abbiamo condiviso tutti insieme in questi anni.



Il 3 Maggio all’Arena di Verona non sarà il funerale di Benji & Fede ma una grande festa. Una festa dove chi vorrà partecipare passerà una serata tra le più indimenticabili della sua vita.

Siete la cosa a noi più importante.. Ben