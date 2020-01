Amici 19: Martina uscirà per colpa di Rudy Zerbi?

Ecco cosa è successo oggi durante la puntata di Amici 19 trasmessa su Canale 5. Il serale è vicino e alcuni concorrenti, come ad esempio Martina, temono più di altri di non riuscire ad accedere alla fase finale del talent show.

Ieri, la ragazza torinese ha avuto una discussione con Gaia, la compagna di squadra con cui è più legata. Lo stato d’animo della cantante ha richiamato l’attenzione di Maria De Filippi che si è messa in contatto telefonico con le due ragazze. Oggi vediamo quello che la conduttrice le ha detto per permetterle di interpretare la situazione dalla giusta prospettiva.

Il fatto che Gaia non l’abbia schierata e che abbia preferito Francesca a lei, nella nuova formazione delle due squadre, non pregiudica la sua capacità di cantare. Anche il dover affrontare un esame di sbarramento non comporta necessariamente che presto lascerà il programma. E anche se qualora ciò si verificasse non sarebbe la fine della sua carriera artistica.

Martina sembra aver capito, ma il problema non è solo ciò che pensa Gaia ma anche quello che pensano gli insegnanti. Soprattutto Rudy Zerbi che di recente ha voluto sottolineare la sua evidente tristezza. Ancora una volta, Maria cerca di trasmetterle positività o quantomeno obiettività. Le sue espressioni, sono la diretta conseguenza del suo stato d’animo e quindi non può cambiarle. La tristezza è però un’emozione molto importante per un’artista, in quanto fonte d’ispirazione.

La conduttrice ammette di aver letto quello che Martina ha scritto sul suo diario personale, subito dopo il litigio. Parole che trasmettono molta delusione e paura di dover abbandonare per sempre un sogno. Nel frattempo, Gaia è ancora lì vicino a lei cercando di riappacificarsi. “Ti odio”, dice scherzosamente Martina alla cantante italo-brasiliana.