La splendida e bravissima Elodie, una delle nostre cantanti uscite da Amici preferite in assoluto, sta per tornare, e oseremmo dire in grande stile. Uscirà infatti in tutti gli online store e nelle piattaforme di streaming il prossimo 30 gennaio il suo secondo disco, intitolato This is Elodie.

Un disco importante per l’artista romana, che ha deciso di rimettersi in gioco con uno stile completamente diverso rispetto a quello di Tutta colpa mia. Elodie ora è una ragazza molto consapevole di sé, anche più spigolosa, e di certo molto più urban.

Al suo fianco, per questo nuovo progetto, Elodie ha a proposito voluto soltanto i migliori. This is Elodie contiene infatti al suo interno collaborazioni con artisti del calibro di Gemitaiz, Fabri Fibra, Lazza, Ernia, Margherita Vicario e, ovviamente, Marracash.

All’interno del disco (la versione sanremese uscirà in formato fisico il 7 febbraio) ci sarà anche Andromeda, il pezzo con cui la cantante gareggerà al Festival di Sanremo 2020. Abbiamo avuto a proposito l’occasione di intervistare Elodie, che ci ha raccontato il significato del testo della canzone e le curiosità sulla figura di Andromeda.

Elodie spiega la storia della canzone Andromeda | Sanremo 2020

Qui sotto trovate la copertina e la tracklist completa di This is Elodie!

ANDROMEDA (prod. Dardust)

NON E’ LA FINE (feat. Gemitaiz) (prod. Jason Rooney)

VOCALE #1

MARGARITA (feat. Marracash) (prod. Takagi & Ketra)

LUPI MANNARI (prod. Zef)

MAL DI TESTA (feat. Fabri Fibra) (prod. Neffa)

SPOSA (feat. Margherita Vicario) (prod. Dade)

VOCALE #2

VADO A BALLARE DA SOLA (feat. Lazza & Low Kidd) (prod. Lazza & Low Kidd)

APPOSTA PER NOI (prod. Michele Canova Iorfida)

SUPERBOWL (prod. Francesco “Katoo” Catitti)

DIAMANTI (feat.Ernia) (prod. Big Fish)

LONTANO (prod. Big Fish)

VOCALE #3

NERO BALI (feat. Michele Bravi & Guè Pequeno) (prod. Dardust & Mace)

RAMBLA (feat. Ghemon) (prod. Davide Simonetta)

PENSARE MALE (The Kolors & Elodie) (prod. Daddy’s Groove & Stash)

NIENTE CANZONI D’AMORE (prod. Marco Zangirolami)

IN FONDO NON C’E’ (prod. Generic Animal)