Amici 19: Maria De Filippi rimprovera Martina Beltrami

Dopo l’esibizione in studio di Alberto Urso, mandata in onda oggi su Canale 5, Maria De Filippi ha chiesto di mandare in onda ciò che è successo durante una breve pausa dell’ultimo speciale di Amici 19.

Nel video si vede Gaia che diceva a Martina che la cantante sarebbe di sicuro arrivata al Serale. La ragazza torinese, però, insisteva sul fatto che Francesco ci sia arrivato prima di lei e al posto di Stefano. Quindi si è pronunciata così: “Zia ma hai visto? Ma può entrare mai una me..a del genere, uno schifo del genere?”.

Amici 19, l’intervento di Maria De Filippi durante l’ultimo speciale

Questa volta, la conduttrice è dovuta intervenire con fermezza, facendole capire che questa è solo la sua opinione. E l’ha invitata a riflettere sul peso delle sue parole. La stessa Martina ci soffre quando le vengo rivolte frasi denigratorie, infatti, le accade spesso di leggere commenti dispregiativi verso di lei sul suo profilo Instagram.

La conduttrice poi ha proseguito: “Ci può stare che sia uno sfogo, ma etichettare qualcuno come ‘una me…a del genere’ è un altro film. Siccome questo stesso termine ti dà fastidio e ti fa piangere, non lo usare tu. Tu hai un gran talento. Concentra tutta la tua rabbia e il tuo star male su quello perché fai goal. Non lo dico a protezione di Francesco, ma perché tu possa capire che se passi meno tempo su cose che tanto non cambia una virgola ma ti concentri su quello che vuoi fare nella vita cambiano le cose. E se non cambiano non è colpa di Francesco, di nessuno”.

Insomma, Maria De Filippi ha spiegato a Martina che le sue parole non volevano essere una ramanzina, ma un modo per spronarla visto che stava per scendere e affrontare un esame importante in vista del serale di Amici. La cantante si è poi rifiutata di scendere per cantare e domani vedremo nei dettagli come proseguirà.