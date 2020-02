BTS: ecco il trailer del loro Carpool Karaoke (VIDEO!)

Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato qui. In concomitanza con l’uscita in tutto il mondo di Map of the soul: 7, i BTS saranno presto ospiti del Carpool Karaoke di James Corden!

Il prossim 24 febbraio, infatti, nel corso del Late Late Show, andrà infatti in onda il Carpool dei BTS, uno sketch che promette di battere qualunque record di visualizzazioni su Youtube! La band sudcoreana salirà dunque a bordo dell’auto del comico britannico per un siparietto che non vediamo l’ora di vedere!

Come saprete, nel Carpool Karaoke James Corden finge di farsi accompagnare in ufficio dai cantanti più celebri al mondo. E, questa volta, a bordo della sua auto saliranno Jungkook, Jimin, Jin, RM, Suga, V e J-Hope!

Insieme al comico i BTS parleranno un po’ della loro incredibile carriera e canteranno alcune delle loro canzoni più famose. Nel trailer del Carpool Karaoke dei BTS, che trovate qui sotto, possiamo sentire i ragazz caantare con Corden il ritmato pezzo On. Si tratta di uno dei pezzi presenti nel loro ultimo disco e remixato anche dalla straordinaria Sia!

Ecco il trailer del Carpool Karaoke dei BTS!

Coming Tuesday: BTS Carpool Karaoke

Map of the soul: 7 dei BTS, vi ricordiamo, fa seguito al fortunatissimo Map of the soul: Persona, pubblicato lo scorso anno.

All’interno del disco, oltre a On, troviamo anche i già noti singoli Boy with luv con Halsey e la frizzante Make it right, scritta in collaborazione con Ed Sheeran.

Il loro Carpool Karaoke, ovviamente, è solo uno degli innumerevoli step promozionali per il loro nuovo disco. I BTS saranno infatti nelle prossime ore ospiti dello show di Jimmy Fallon, a New York. La band ha infatti in serbo per noi una performance indimenticabile nella Grand Central Terminal.

Non vediamo davvero l’ora di scoprire tutto quello che i BTS hanno in serbo per noi con questo Carpool Karaoke! Sarà senza dubbio epico, ci potete scommettere!