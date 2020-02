Martina Beltrami attaccata sui social, la risposta di Stefano Farinetti

Come sappiamo, l’eliminazione di Stefano Farinetti da Amici 19 (che vedremo durante la puntata di oggi su RealTime) non è affatto piaciuta al pubblico del talent show. Allo stesso modo, non è stato accettato da tutti il passaggio al serale di Martina Beltrami.

Questo perché la ragazza, talentuosa ma con un carattere molto difficile, si è scontrata più volte con altri allievi. Come dimenticare, infatti, l’eliminazione di Federico Pietrucci in seguito all’infortunio in seguito a un litigio proprio con lei? Martina, inoltre, si è espressa molto duramente nei confronti di Francesco Bertoli. Un ragazzo, che pur non essendo particolarmente apprezzato per le sue qualità vocali, trova l’approvazione del pubblico per via dei suoi modi sempre garbati.

Martina Beltrami, la reazione sui social dopo la conquista della maglia verde

Fatte queste premesse, nelle ultime ore, sul profilo della cantante si leggono tanti, troppi messaggi offensivi. Una risposta che è ingiustificabile a prescindere da qualsiasi cosa abbia potuto dire o fare nella scuola di Amici. La pensa così anche Stefano Farinetti che, essendo suo amico, ha sentito il dovere di difenderla. Il cantante ha infatti ricorso al suo profilo Instagram per esprimere il suo pensiero mediante una storia:

“Dietro quello che vedete in tv tutti i giorni ci sono persone reali, che arrivano dalla vita di tutti i giorni, con famiglie e amici che come tutti frequentano i social. Smettiamola di diffondere odio. Perché Amici è un gioco basato sull’arte di ragazzi normali”. Per favore segnalate chi diffonde messaggi di questo tipo, perché non è più accettabile”.

Quello che voleva dire Stefano è che dietro ciascuna puntata del talent show ci sono tanti retroscena e soprattutto la vita vera dei ragazzi, un quadro molto più complesso di quello che emerge dai filmati mandati in onda quotidianamente in tv.