Harry Styles: Falling è il nuovo singolo, ecco il teaser del video ufficiale

Falling, adesso è ufficiale, sarà il nuovo singolo estratto da Fine line, il secondo album della carriera solista di Harry Styles degli One Direction.

Ad annunciarlo è Harry Styles stesso, con un suggestivo video teaser social che potete recuperare qui sotto. Il breve filmato è dunque un’anticipazione di quello che sarà il video ufficiale del pezzo, in uscita il 28 febbraio.

Neanche a dirlo, in meno che non si dica l’hashtag #Falling è schizzato in vetta ai trending topic mondiali, segno dello straordinario affetto che le direction ancora nutrono verso Harry.

Ecco il video teaser di Falling di Harry Styles!

Il pezzo, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger, è stato il brano scelto da Harry per la sua recente performance ai Brit Awards 2020.

Qui sotto trovate l’audio streaming, il testo e la traduzione di Falling di Harry Styles!

Ascolta qui Falling di Harry Styles:

Testo Falling

[Verse 1] I’m in my bedAnd you’re not hereAnd there’s no one to blame but the drink in my wandering handsForget what I saidIt’s not what I meantAnd I can’t take it back, I can’t unpack the baggage you left [Chorus] What am I now? What am I now?What if I’m someone I don’t want around?I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’What if I’m down? What if I’m out?What if I’m someone you won’t talk about?I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’[Verse 2] You said you care, and you missed me tooAnd I’m well aware I write too many songs about youAnd the coffee’s out at the Beachwood Cafe4nd it kills me ’cause I know we’ve run out of things we can say [Chorus]

Wh4t am I now? What am I now?

What if I’m someone I don’t want around?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

What if I’m down? What if I’m out?

What if I’m someone you won’t talk about?

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

[Bridge] And I get the feeling that you’ll never need me again [Chorus] What am I now? What am I now?What if you’re someone I just want around?I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’What if I’m down? What if I’m out?What if I’m someone you won’t talk about?I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’

Traduzione

[Verse 1] Sono nel mio lettoe tu non sei quie non c’è nessuno da incolpare a parte il drink nelle mie mani errantiNon mi ricordo cosa ho dettoNon è quello che intendevoe non posso rimangiarmelo, non posso affrontare quello che ti sei lasciata alle spalle [Chorus] Cosa sono ora? Cosa sono ora?

Ma se fossi qualcuno che non vorrei avere intorno?

Sto cadendo di nuovo, sto cadendo di nuovo, sto cadendo

Cosa succede se sono giù? Cosa succede se sono fuori?

E se fossi qualcuno con cui non vuoi parlare?

Sto cadendo di nuovo, sto cadendo di nuovo, sto cadendo

[Verse 2] Hai detto che ti importava, e che ti sono mancatoe sono consapevole che ho scritto troppe canzoni su di teed il caffè è finito al Beachwood Cafee mi uccide perché abbiamo finito le cose da dirci[Chorus] Cosa sono ora? Cosa sono ora?se fossi qualcuno che non vorrei avere intorno?Sto cadendo di nuovo, sto cadendo di nuovo, sto cadendoCosa succede se sono giù? Cosa succede se sono fuori?E se fossi qualcuno con cui non vuoi parlare?Sto cadendo di nuovo, sto cadendo di nuovo, sto cadendo [Bridge] E ho quella sensazione che non avrai più bisogno di me [

Chorus] Cosa sono ora? Cosa sono ora?

se fossi qualcuno che non vorrei avere intorno?

Sto cadendo di nuovo, sto cadendo di nuovo, sto cadendo

Cosa succede se sono giù? Cosa succede se sono fuori?

E se fossi qualcuno con cui non vuoi parlare?

Sto cadendo di nuovo, sto cadendo di nuovo, sto cadendo