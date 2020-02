Amici 19: litigio tra Federico Pietrucci e Martina Beltrami

Federico Pietrucci e Martina Beltrami hanno un brutto litigio durante la puntata di Amici 19 andata in onda oggi su RealTime. Federico si sfoga nei camerini con il cantante Francesco dopo che Martina lo ha accusato di essere falso.

Nonostante Federico sia molto provato e offeso da questa insinuazione, ritorna in sala relax provando a difendersi. Ma qui Martina rincara ulteriormente la dose. La cantante sostiene, infatti, che ieri lui non avrebbe votato, in nessun caso, per un ballerino. Il danzatore, che ieri ha scelto di votare per Francesco, è alquanto infuriato da questa affermazione. Così, torna negli spogliatoi ancora più arrabbiato mentre il cantante e suo amico Francesco prova invano a consolarlo.

Tutto è nato dal fatto che ieri il ballerino non ha votato per Martina in qualità di sua allieva preferita togliendole così la possibilità di concorrere per il serale. Nonostante, su sua stessa ammissione, volesse farlo. E questo, perché secondo Federico, né Jacopo né Martina avevano bisogno di un sostegno da parte sua. Secondo il ballerino, infatti, entrambi piacciono ai professori. E quindi riusciranno sicuramente ad ottenere la maglia verde per il serale di Amici.

La cantante, però, non ha mandato giù questa decisione né ha accettato la motivazione di Federico che ieri il ballerino stava provando a spiegare parlandone con Stefano. La cantante ha interrotto il discorso del danzatore facendolo andare su tutte le furie e accusandolo, appunto, di essere falso e incoerente. A questo ha anche aggiunto che lui non voleva l’entrata di un ballerino al serale ed è per questo che ha scelto di votare per Francesco.

Insomma, è stata data la possibilità ai ragazzi di Amici di scegliere chi mandare direttamente davanti alla commissione e provare ad essere ammesso per il serale. Anche se nessuno ha guadagnato questa occasione, sono emersi dei forti dissapori.