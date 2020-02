Amici 19: cosa è successo durante la puntata di oggi

Quest’oggi, durante la puntata di Amici 19, ai ragazzi è data di nuovo l’opportunità di scegliere chi può sostenere l’esame davanti alla commissione, per poter sperare di ricevere una maglia verde. Ma il tutto si conclude con l’ennesimo nulla di fatto.

Ai concorrenti è chiesto di votare per il proprio ballerino o cantante preferito, chi ottiene la preferenza da parte della metà più uno può presentarsi davanti alla commissione.

Tutti gli allievi che non sono ancora arrivati al serale esprimono, davanti a tutti, la loro personale preferenza, ma nessuno di loro riesce a ottenere più voti rispetto agli altri. Karina e Federico non vengono votati da nessuno. Anche questa volta, quest’opportunità è stata sprecata e Marcello Sacchetta ne approfitta per far capire loro di decidere al più presto a chi dare la possibilità di sostenere l’esame:

“Essere umani significa anche fare razionalmente una scelta. Dovete prendere decisioni che abbiano un senso, capendo i vostri percorsi. Questa è un’opportunità unica, che dovete dare a una persona che veramente merita di avercela. Un malpensante può capire che voi vogliate disperdere il voto per non dare a nessuno la possibilità di presentarsi davanti alla commissione”.

Le parole del professionista fanno riflettere tutti i concorrenti e i litigi tra alcuni di loro sono inevitabili. Martina, in particolare, accusa Federico che sta facendo in modo di non far andare nessun ballerino al serale perché quel posto lo vuole solo lui. Si tratta di un’affermazione che fa molto arrabbiare il ballerino:“Ma tu stai nella mia testa? Tu non ti mettere in mezzo! Io sto facendo i miei ragionamenti con Stefano”. Federico, d’altra parte, è convinto che lei e Stefano abbiano buone possibilità di arrivare al serale di Amici in quanto, tutto sommato, piacciono ai professori.