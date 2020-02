Amici 19: Jacopo parla della sua fidanzata e le scrive una canzone

Il cantante Jacopo Ottonello parla della sua ragazza durante la puntata di Amici 19 andata in onda oggi su RealTime.

L’allievo è chiamato alla lavagna da Alfonso Signorini che gli chiede di pensare a qualcosa che lo fa stare bene e lui risponde che è sua sorella Giorgia. I due hanno un rapporto speciale e sua sorella è una delle persone che lo conosce meglio.

Jacopo racconta che ogni volta che ha presentato una fidanzata in famiglia, sua sorella ha spesso fatto in modo di non essere in casa. Il motivo è che avvertiva già la sensazione che la ragazza non fosse quella giusta per suo fratello. E alla fine ha sempre avuto ragione.

Jacopo è al momento fidanzato con una ragazza di nome Greta e con lei sua sorella si è comportata diversamente. Il cantante si è accorto della sua approvazione quando lei gli sorride. Da quel sorriso, infatti, lui capisce che tutto sta andando nella giusta direzione.

Ed è proprio il pensiero di questo sorriso che commuove Jacopo a lezione: “È il fatto che mia sorella stia bene con una persona con cui sto bene anch’io”, dice Jacopo emozionando anche Signorini. L’insegnante evidenzia questo concetto molto profondo espresso dal giovane. Al cantante spetta il compito di trasformare tutte queste emozioni in versi di una canzone che Jacopo dovrà completare per la prossima lezione. Questa è la prima strofa da lui scritta:

“Un sorriso che brilla arriva da te che non sbagli mai vorrei non dirti hai ragione. L’ho fatto una volta e ho trovato l’amore. Adesso sorridiamo, sorridiamo assieme come quando eravamo bambini. Tutto andrà bene”.

Più tardi, a lezione con Anna Pettinelli, la professoressa lo incoraggia a mettercela tutta per essere ammesso al serale. Jacopo parla di nuovo della sua fidanzata, dedicandole una canzone che dovrà studiare e in cui si descrive come un eroe.