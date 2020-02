Amici 19: le anticipazioni della puntata dell’8 febbraio

Eccezionalmente di domenica, ieri è stata registrata una nuova puntata di Amici 19. Ecco le anticipazioni. La nuova puntata si apre con Devil Angelo che protesta perché non può schierarsi durante la sfida in quanto non è stato scelto dai suoi compagni di squadra. Crede che se avesse potuto esibirsi con il suo inedito avrebbe potuto vincere ed evitare l’esame di sbarramento.

Rudy Zerbi allora gli propone di fare ora l’esame per l’accesso al serale davanti ai tre giudici esterni ma lui si rifiuta. Si va quindi avanti. Inizia la sfida a squadre.

Gaia contro Giulia vince la prima

Javier contro Federico vince il secondo

Mattei contro Karina vince il primo

Martina contro Francesco vince la prima

Vince la squadra di Gaia, i due allievi che hanno ricevuto i voti più alti e che potranno concorrere per avere subito la maglia verde sono Gaia e Javier. Si esibiscono entrambi davanti ai tre giudici e tutte e due ottengono l’accesso al serale.

L’esame per l’eliminazione o per rimanere nella scuola viene affrontato da Devil Angelo che purtroppo non lo passa e deve pertanto abbandonare la scuola di Amici.

Tutti gli allievi che non hanno ancora la maglia verde (Federico, Talisa, Matteo, Francesco, Francesca, Stefano, Martina e Karina) fanno un esame davanti ai professori per ottenerla, ma nessuno ottiene tre sì quindi rimane tutto invariato. Valentin non è presente in studio ma il motivo dell’assenza del ballerino di latino-americano in questa puntata non è ancora chiaro.