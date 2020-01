Devil A canta il suo inedito Va bene così (audio e testo)

Durante la puntata di oggi di Amici 19, Devil A si esibisce presentando il suo nuovo inedito, intitolato Va bene così. Una ballata che mette in luce le sue capacità di rapper e, nelle parti più melodiche, da cantante in senso stretto.

Dopo aver rinunciato a partecipare a Sanremo Giovani, l’artista campano è più che mai intenzionato a lanciare la sua carriera grazie alla scuola di Amici. Qui trovate il video della puntata con l’esibizione e sotto anche il testo della canzone (in aggiornamento).

Testo

Sono ancora in piedi si può viaggiare

restando fermi solo coi pensieri

l’amore è un viaggio nella notte

con i fari spenti

e inevitabile è l’impatto

ma comunque acceleri

attratti sempre dal dolore

come dei magneti

Ho pianto più con te

che senza di te

e questo basta e avanza

se ripenso a me ieri

tu eri il primo dei pensieri

e mai dei miei problemi

io ero pronto a farti luce

mentre mi spegnevi

hai avuto quello che volevi

dopo tanto tempo

ma l’hai lasciato

andare fin che non mi hai perso

vorrei dirti grazie per il male fatto

perché è grazie a te

ho scoperto che so amare tanto

E va bene così

sei rimasta da sola

ma quando impareremo

che qua chi perdona

da un pass alla gente

per sbagliare ancora