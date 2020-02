Una mamma per amica: Un nuovo revival in arrivo?

La serie Una mamma per amica ha avuto un successo planetario tra il 2000 e il 2007 che aveva spinto Netflix ha farne un revival nel 2016. I quattro recenti mini-film non hanno convinto tutti (scopri i dettagli qui) ma i più delusi potrebbero ricevere una bella sorpresa. Infatti, Amy Sherman-Palladino non sembra contraria alla possibilità di tornare nuovamente a Stars Hollow. Ecco qualche dettaglio in più!

Le ultime quattro parole tanto discusse potrebbero quindi non essere la vera conclusione di Una mamma per amica. ET Online ha parlato con Amy Sherman e Dan Palladino (creatori dell’universo di Gilmore Girls) durante il Writers Guild Awards 2020 di New York. Sapete, non avevamo programmato nemmeno di fare i film Netflix. Quindi mai dire mai, ha affermato Amy Sherman. Diciamo che dovrebbe essere il momento giusto per tutti. Come quando Lauren ha detto Mmm, seguita dal Mmm di Alexis e da quello di Kelly. Così avevamo deciso di farlo.

Quei suoni sono stati esattamente le loro esatte risposte, ha concordato Dan riguardo il commento della moglie. Le parole esatte, ha scherzato Amy. Quella è stata l’intera negoziazione: solo tre suoni gutturali. Alcuni attori come Milo Ventimiglia erano sembrati scettici all’idea di un secondo revival di Una mamma per amica (leggi l’opinione di Lauren Graham qui). Tuttavia, Vernon Sanders (vice-direttore di Amazon Studios) con cui i Palladino hanno un contratto pluriennale, sembra aperto alla possibilità di un revival.

Stiamo parlando con Amy e Dan di tantissime cose, aveva raccontato lo scorso anno. Alcune sono emerse e altre no. L’importante è fare le cose con creatività ed entusiasmo solo con questa filosofia ci sono benefici e opportunità. In attesa di ulteriori dettagli vi ricordiamo che Una mamma per amica è disponibile su Netflix e che esiste un monopoly per conquistare Stars Hollow!

Somewhere in Stars Hollow Lorelai Gilmore is grabbing a cup of coffee to celebrate! ☕️https://t.co/iUHMgPl0vR — Entertainment Tonight (@etnow) February 3, 2020