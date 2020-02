Insatiable: Netflix cancella la serie dopo due stagioni!

Netflix ha deciso di cancellare la serie Insatiable dopo le prime due stagioni (leggi la recensione qui). Qualche mese fa vi avevamo parlato della possibilità di una terza stagione ma ora la notizia ha gelato i fan. Ecco qualche dettaglio in più e le reazioni del pubblico che su Twitter lancia #saveinsatiable.

La conferma della cancellazione è arrivata attraverso un commento su Twitter di Alyssa Milano. L’attrice di Insatiable rispondendo a una domanda sul futuro della serie ha scritto: Non torneremo sono molto dispiaciuta. Al centro della trama della serie sviluppata da CW e portata al successo da Netflix c’era Debby Ryan con la sua storia di rivincita e vendetta sociale. Infatti, dopo aver subito per anni il bullismo a causa del suo peso, si ritrova magra e decide di vendicarsi. Il pubblico non potrà quindi più seguire la rivincita della reginetta di bellezza.

Ecco le reazioni su Twitter all’annuncio della cancellazione di Insatiable:

