Amici 19: Federico Pietrucci lascia la scuola (video)

Oggi va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici 19. Lo speciale inizia con il ballerino Federico Pietrucci che durante il litigio con Martina Beltrami si è infortunato per aver dato un pugno contro il muro dopo essersi arrabbiato con la cantante. Questo perché il danzatore è stato accusato dalla ragazza di essersi comportato da ipocrita per non averla votata come candidata per il serale quando ce n’è stata la possibilità.

Un litigio che ha conseguenze molto serie per il suo proseguimento nella scuola. Federico, infatti, deve salutare tutti i suoi compagni d’avventura e lasciare oggi il talent show. La conduttrice Maria rincuora il ballerino dicendogli che anche il professionista Andreas Muller subì un infortunio durante la sua prima partecipazione ad Amici ma riuscì a recuperare velocemente. Come sappiamo, infatti, il ballerino ebbe la possibilità di ripresentarsi l’anno successivo arrivando persino a vincere quell’edizione.

Senza dubbio quella di Federico rappresenta una perdita importante per Amici 19. Il ballerino si è contraddistinto sin da subito non solo per la sua bravura ma anche per un’evidente sensibilità. Molto apprezzato da Timor Steffens, nel corso dei mesi, Federico ha purtroppo ha subito un sorpasso. E questo da parte di altri ballerini più “navigati” come Nicolai e Javier. Ma anche da parte di Talisa.

Proprio con quest’ultima, il ballerino si è trovato più volte a confrontarsi per via dello stile piuttosto simile e per i pregi esattamente complementari. Nonostante sia stato eliminato da Amici, noi non abbiamo dubbi che, quando sarà guarito, avrà molte possibilità per la sua carriera. Il suo percorso ricorda quello di Miguel Chavez che lo scorso anno è stato escluso dal serale. Ma successivamente ha trovato posto in importanti compagnie di danza e programmi televisivi.