Caro Javier, che combini? Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, nelle scorse ore Javier Rojas ci ha regalato davvero un pessimo momento di televisione. Il ballerino cubano, entrato nella scuola per volere di Alessandra Celentano, ha infatti inveito in modo molto pesante contro il programma.

Tutto nasce da un rimprovero ricevuto da Javier da parte della produzione. Il ballerino (e con cui Francesco, Gaia o Valentin) ha ricevuto molte critiche per il suo comportamento. La ramanzina l’ha molto infastidito, spingendolo ad un duro sfogo nei confronti della produzione.

Javier, che ha dimostrato una scarsa dose di umiltà, si è sfogato contro un programma che, a detta sua, è soltanto “una scuoletta”. Deluso dalle nuove regole alle quali deve sottostare, Javier si è persino permesso di chiamare un amico alla ricerca di un nuovo ingaggio.

Lo sfogo del ballerino è poi stato raccontato anche alla puntata speciale di sabato, di fronte a tutti, ballerini professionisti compresi. Il ballerino concorrente, in lacrime, è stato accompagnato in studio da Maria de Filippi, che ha cercato di calmarlo spiegandogli però quella che sarebbe stata la sua delicata posizione.

Il “caso” 18 gennaio – Amici Clip | Witty TV Il comportamento di Javier ha gettato una pesante ombra sul ragazzo. E in studio…

Dopo avergli mostrato un filmato con la storia dei ballerini professionisti (che figuraccia!) Maria de Filippi ha spiegato a Javier che avrebbe dovuto sottostare al volere dei professori. I docenti hanno alla fine deciso di tenere il ballerino, con tutte le riserve del caso.

Alessandra Celentano, in questo senso, si è dimostrata possibilista. Rudy Zerbi e Stash, al contrario, avrebbero voluto il concorrente fuori dalla trasmissione. Alla fine, in ogni caso, il concorrente ha ricevuto “la grazia” da parte dei docenti ma con un avvertimento. Anna Pettinelli ha infatti voluto chiudere la vicenda con un laconico “Troveremo la maniera di spiegare a Javier come stare ad Amici”.

Javier, dunque, nonostante tutto, prosegue il suo percorso verso il serale!