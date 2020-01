Dopo che la produzione ha ripreso alcuni ragazzi di Amici 19 per aver infranto più volte le regole del programma, Javier ha avuto una reazione durissima. Come sappiamo è andato negli spogliatoi e si è cambiato sotto gli occhi attoniti dei suoi compagni, intenzionato a lasciare la scuola. Nella striscia pomeridiana di Canale 5 di oggi, ascoltiamo tutto quello che ha detto e quello che, alla fine, ha deciso.

Le parole di Javier mandate in onda oggi sono decisamente pesanti. Nel camerino, il ragazzo dice di essere stanco di dover sottostare a tutte le regole del programma e che per prendervi parte ha lasciato una carriera già avviata. Dichiara, inoltre, di essere ad Amici per dimostrare di essere un professionista e non per frequentare una scuola.

Ma non è finita qui perché parla del format in tono a dir poco dispregiativo. Javier rifiuta di parlare con Maria e dice a Nyv (che prova a farlo ragionare) che nel programma non ci sono coreografi importanti. Secondo lui, nessun ballerino che abbia partecipato ad Amici ha poi avuto la possibilità di avviare una carriera degna di nota. Aggiunge che nella compagnia dove lavorava in precedenza non ha mai avuto tante regole da seguire e che lì avevano provato a farlo desistere dal partecipare al talent show.

Subito dopo, prende il telefono e contatta una compagnia per chiedere se può farsi ammettere subito. Evidentemente, però, non riceve la risposta che si aspettava. Una ragazza della produzione lo raggiunge in camerino per dirgli che se non rimette la divisa di Amici deve lasciare la scuola. A questo punto, Javier torna sui suoi passi e si rimette la tuta, poi va in sala relax. Una provvedimento potrebbe presto arrivare da parte dei professori dopo che avranno ascoltato le sue durissime parole.