Amici 19: eliminati e ammessi al serale di sabato 15 febbraio

Oggi è stata registrata la puntata di Amici 19 che andrà in onda domani su Canale 5. Ospiti di questo nuovo speciale sono gli ex concorrenti Alberto Urso, Giordana, Elodie ed Enrico Nigiotti che cantano a turno durante tutto l’arco della puntata.

Lo speciale inizia con il ballerino Federico che durante il litigio con Martina (mandato in onda sia ieri sia oggi) si è infortunato per aver dato un pugno contro il muro dopo essersi arrabbiato con la cantante. Il danzatore è stato accusato dalla ragazza di essersi comportato da ipocrita per non averla votata come candidata per il serale.

Un litigio scatenato da motivi piuttosto banali, ma con conseguenze molto serie per il suo proseguimento nella scuola. Il ballerino, infatti, deve salutare tutti i suoi amici e lasciare il talent show. Maria gli suggerisce di non abbattersi perché lo stesso infortunio al professionista Andreas Muller (ballerino vincitore di Amici 16) ha portato fortuna.

Maria chiede ad ogni allievo che ha già ottenuto la maglia verde di fare il nome di chi secondo lui dovrebbe concorrere per ottenere la maglia e passare al serale.

Javier Rojas é quello che ha ottenuto il voto più alto in puntata ed avendo fatto il nome di Talisa quando Maria chiede a tutti di farne uno, dà alla ballerina la possibilità di provare l’accesso al serale. Talisa passa i tre step ed ottiene la maglia verde.

Restano così soltanto tre maglie verdi ancora da assegnare per il serale di Amici 19. I ragazzi ancora in bilico sono però in sei: i cantanti Francesco, Stefano, Martina e Jacopo e i ballerini Matteo e Karina.