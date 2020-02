Amici 19 – Il Serale: allievi in nero e tutti nella stessa casetta!

Come ormai sappiamo, quest’anno non ci saranno le consuete squadre bianca e blu durante il serale di Amici 19. Ecco come saranno vestiti i concorrenti di questa edizione: tutti di nero! Verrà dunque abbandonata anche la classica distinzione visiva tra cantanti e ballerini del pomeridiano, rispettivamente in nero e bordeaux.

Ma non è questa l’unica novità del serale di Amici 19. Messe da parte le squadre, com’è logico, tutti i ragazzi vivranno in un’unica casetta. Ad anticiparci tutto questo sono state le ragazze di Amici 19 in una delle interviste a R101 rivolte, ogni settimana, agli allievi di questa edizione. Rivelazione puntualmente riportata anche dalla pagina Amici News. Ebbene, i concorrenti sono stati trasferiti nella “casona” subito dopo la registrazione dell’ultimo speciale, mandato in onda sabato 22 febbraio, che è risalente allo scorso venerdì pomeriggio.

Amici 19, cosa dobbiamo aspettarci dal serale

Come la stessa conduttrice Maria De Filippi ha anticipato, avremo un tutti contro tutti. Una novità che ha lasciato i ragazzi senza parole, convinti di poter contare sul supporto del proprio team anche al serale. La conduttrice ha sottolineato che quello delle due squadre è soltanto un meccanismo televisivo e che alla fine, in ogni caso, il vincitore sarà uno solo. Tolta la suddivisione in due gruppi, possiamo dunque aspettarci dinamiche relativamente più semplici, considerando anche una durata più breve del talent show.

Il serale di Amici 19 inizia infatti il prossimo 28 febbraio e potrebbe terminare già ad inizio aprile con un totale di sole sei puntate! È infatti certo che due dei dieci allievi che formano il cast lasceranno il programma nella stessa serata.