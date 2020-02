Amici 19: dov’è finito il ballerino Valentin Alexandru?

Come sappiamo, il ballerino Valentin Alexandru era assente nell’ultima registrazione di Amici 19. Nella puntata di sabato scorso, il suo banco era vuoto così come nelle puntate trasmesse questa settimana. In questi giorni sono stati mandati in onda gli esami di alcuni concorrenti per ottenere la maglia verde e l’eliminazione diretta di Francesca. Ma nei daytime non c’era alcuna traccia di Valentin.

È dunque normale chiedersi cosa sia successo. Purtroppo, nessuna risposta è arrivata da parte della produzione di Amici né da Maria De Filippi. In puntata non se n’è parlato affatto e neanche cercando sui profili social del ballerino si è capito qualcosa di più. Di sicuro c’è soltanto il fatto che Valentin non è stato eliminato perché ha ottenuto la maglia verde.

L’ipotesi più probabile è che il ballerino di latino-americano sia tornato in Romania dalla sua famiglia. Avendo già sostenuto l’esame che lo ha portato al serale, la produzione potrebbe avergli concesso di non partecipare ad Amici per qualche giorno. D’altra parte, una volta iniziato il serale, per mesi i ragazzi non potranno più gestire liberamente i loro contatti con l’esterno.

Per fortuna, sembra che dietro non ci sia nulla di grave perché il ballerino si è recentemente mostrato in una storia su Instagram a giocare a ping pong con “Nico”. Si tratta molto probabilmente di Nicolai Gorodiskii.

Proprio il ballerino di origini ucraine, recentemente, ha sollevato delle polemiche per via del suo comportamento nei confronti di Javier Rojas. Valentin, che è amico di Nicolai, non gli ha permesso di offendere Javier e in molti lo hanno apprezzato.