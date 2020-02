Liam Payne: i prezzi dei biglietti dei concerti a Roma e Lucca

Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, l’estate 2020 vedrà il ritorno di Liam Payne in Italia! L’artista degli One Direction ha infatti annunciato pochissime ore fa due concerti nel nostro paese! Gli appuntamenti fissati sono il 19 luglio in Piazza Napoleone a Lucca e il 20 luglio al Rock in Roma.

L’annuncio è giunto ieri pomeriggio da parte degli organizzatori della D’alessandro e Galli, mentre questa mattina, alle ore 10:00 in punto, si è aperta la prevendita dei biglietti online.

Vi informiamo dunque che per quanto riguarda gli imminenti concerti di Liam Payne in Italia sono disponibili biglietti in piedi per il concerto al Rock in Roma e varie categorie di biglietti per Lucca. In questo secondo caso, inoltre, sono previsti anche degli speciali pacchetti VIP.

Vi ricordiamo che i due concerti saranno aperti da Elodie!

Qui sotto trovate il dettaglio dei prezzi dei biglietti dei concerti di Liam Payne in Italia!

Lucca Summer Festival 19 giugno 2020

Statua Gold 103,50 euro più diritti di prevendita

Tribuna Numerata 103,50 euro più diritti di prevendita

Pit Area Posto in Piedi 59,80 euro più diritti di prevendita

Posto in piedi 46,0 euro più diritti di prevendita

Pacchetto VIP: 250,00 euro più diritti di prevendita

Il pacchetto comprende:

• Un (1) posto a sedere negli esclusivi SKY BOX

• Cena Buffet Pre-Show nell’Area Hospitality del Backstage, situata nella suggestiva cornice di Cortile degli Svizzeri

• Free Open Bar per tutta la durata dello spettacolo presso la postazione dedicata in zona SKY BOX

• Aftershow nell’Area Hospitality, per concludere la serata in bellezza

• Personale dedicato

• Servizi igienici dedicati situati in prossimità dell’Area Hospitality

Possibilità di posto auto* nelle vicinanze del luogo dell’evento

[*fino ad esaurimento posti. Il parcheggio “Cittadella” (situato in Via Cittadella) è a vostra disposizione – fino ad esaurimento posti – dalle 19:00 fino ad 1 ora dopo il termine dello spettacolo (l’orario potrebbe variare in base allo spettacolo); dovrà essere comunicato all’ingresso il nominativo della prenotazione del pacchetto VIP LSF EXPERIENCE. Per raggiungere il parcheggio si prega di seguire il percorso indicato nella mappa a questo link

Auditorium Parco della Musica Roma – 20 giugno 2020

Parterre in piedi non numerato 49,50 euro

Tribune:

Centrale Numerata 59,00 euro

Centrale Balaustra Visibilità Ridotta 59,00 euro

Mediana Numerata 59,80 euro

Mediana Balaustra Visibilità Ridotta 59,00 euro

Laterale Numerata 49,00 euro

Laterale Balaustra Visibilità Ridotta 49,50 euro

Alta Mediana Numerata 40,00 euro

Alta Med. Balaustra Visibilità ridotta 40,00 euro

Cliccando qui potete accedre alle prevendite online!