Ma è vero che Louis Tomlinson e Eleanor Calder si sposano? Questa domanda, ormai da giorni, impazza sui social. E, in base alle ultime informazioni apparse in anteprima sul The Sun, ha adesso una risposta. Negativa.

Ecco tutta la verità sul presunto matrimonio fra Louis Tomlinson e Eleanor Calder

Tutto nasce da un articolo (o, meglio, da una vera e propria fake news) apparso su Blind Gossip. Nonostante non avesse alcun riferimento alla realtà dei fatti, la notizia del fidanzamento di Louis Tomlinson e Eleanor Calder è stata ripresa anche dal Mirror.

In effetti, Louis Tomlinson e Eleanor Calder sono tornati insieme, e sembrano essere più legati che mai, a partire dal 2017. Come ricorderete, in ogni caso, il loro rapporto è stato caratterizzato da molti alti e bassi. I due, infatti, si erano presi una pausa piuttosto lunga nel 2015, per poi tornare insieme appunto due annetti dopo.

Nel periodo fra la rottura e la loro riconciliazione, come ricorderete, Louis è diventato padre del piccolo Freddie Reign, avuto dalla brevissima relazione con Briana Jungwirth.

Il The Sun, per l’appunto, ha avuto la possibilità di fare chiarezza sull’affare poche ore fa. La rivista di gossip britannico è infatti entrata in contatto con un portavoce di Louis. Quest’ultimo si è dunque sentito in dover di negare il gossip, anche se ovviamente sarebbe stata una bellissima notizia.

Più che pensare al matrimonio, vi ricordiamo, Louis Tomlinson è in questo periodo impegnato con la fase promozionale del suo primo vero disco solista. Il prossimo 31 gennaio arriverà finalmente Walls, il tanto atteso disco di debutto solista al di fuori degli One Direction.

Louis, vi ricordiamo, tornerà presto anche ad esisbirsi in tour. A marzo di quest’anno, l’artista salirà infatti sul palco del Fabrique di Milano in occasione del suo primo vero tour solista. Per Louis e Eleanor, questo matrimonio (almeno per il momento!) non s’ha da fare!