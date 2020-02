Francesca Sarasso ha lasciato la scuola di Amici 19?

A poche settimane dall’inizio del serale di Amici 19, Francesca Sarasso è stata molto probabilmente eliminata. Sulla pagina Facebook Amici News, si legge infatti che la cantante sarebbe stata avvistata mentre lasciava gli studi.

Questo perché non avrebbe superato gli esami di sbarramento a porte chiuse che si stanno tenendo proprio in questi giorni. Si tratta di un’ipotesi, purtroppo, più che fondata. Francesca Sarasso non era, in effetti, presente alle lezioni di Amici 19 che sono state mandate in onda tra ieri e oggi.

In queste ore si stanno susseguendo, inoltre, diverse voci relative ad una presunta seconda eliminazione. Sembra, infatti, che tutti i cantanti e ballerini che non hanno ancora ottenuto la maglia verde abbiano sostenuto degli esami di sbarramento di fronte alla commissione al completo.

Queste verifiche sarebbero avvenute senza il pubblico e in ben due casi avrebbero avuto esito negativo. Si presume, dunque, che siano due i talenti che hanno lasciato la scuola per non aver convinto i professori.

Il portale Il Vicolo delle News ha aggiunto che finora non si sa ancora nulla dell’identità del secondo concorrente che, oltre a Francesca Sarasso, avrebbe lasciato Amici 19 a poche settimane dall’inizio del serale. Ad ogni modo, dovrà essere necessariamente uno tra: Jacopo, Martina, Matteo, Talisa, Karina, Francesco, Federico e Stefano.

La registrazione del prossimo speciale del sabato è prevista per venerdì 14 febbraio. Probabilmente soltanto quel giorno si saprà qualcosa in più sul cast del serale e sui nomi dei concorrenti che otterranno le restanti maglie verdi.

Ieri abbiamo visto andare in onda l’esame di ammissione al serale di Federico, Francesco, Karina e Martina che però, almeno per ora, non sono riusciti ad accedere alla fase finale del talent show.