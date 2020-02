L’amica geniale. Storia del nuovo cognome: cosa è successo nei primi due episodi

Dopo il successo internazionale della prima stagione, L’amica geniale è tornata ieri sera su Rai1 con la nuova stagione, Storia del nuovo cognome. Tratta dal secondo volume della tetralogia di Elena Ferrante, best seller in tutto il mondo, la serie è nuovamente diretta dal regista Saverio Costanzo per una produzione che ha visto impegnate per la prima volta Rai e HBO.

In L’amica geniale. Storia del nuovo cognome rivediamo Lila e Lenù ormai adolescenti, alle prese con un mondo in costante cambiamento ma in cui la donna fatica moltissimo a trovare uno spazio suo. Ancora una volta l’amica e il particolarissimo legame tra due ragazze fa da sfondo a una vicenda ambientata più di 50 anni fa ma ancora molto attuale.

Ecco che cosa è successo nell’episodio 1 de L’amica geniale: Il nuovo cognome

Convinta di portare un cambiamento nella sua vita e nel rione, Lila sposa Stefano Carracci. Quando si rende conto del suo profondo coinvolgimento con la famiglia Solara si sente umiliata e capisce di aver commesso un grande sbaglio, soprattutto quando il marito si rivela violento quanto debole.

Elena si frequenta con Antonio, ma in cuor suo non ha ancora capito a che mondo appartiene. Si sente distante dal rione, ma allo stesso tempo fuori luogo nel liceo classico che frequenta. Dopo aver visto Nino Sarratore, di cui è sempre segretamente innamorata, baciare la figlia della sua professoressa ha un colpo al cuore.

Nel frattempo gli effetti del boom economico si fanno sentire anche al rione. Nuovi negozi e nuovi palazzi dimostrano che qualcosa in Italia sta cambiando.

Ecco che cosa è successo nell’episodio 2 de L’amica geniale: Il corpo

La relazione tra Elena e Antonio si incrina sempre più. Soprattutto quando quest’ultima, su insistenza di Lila, si rivolge ai Solara per far sì che il ragazzo possa essere esonerato dal servizio militare. Dal canto suo Lila è sempre più insofferente a Stefano e alla sua vita coniugale, si rifiuta al pensiero di diventare come le altre donne del rione: sottomesse ai padri e ai mariti.

Nel frattempo Stefano e i Solara discutono se una foto di Lila in abito da sposa debba essere esposta o meno nel nuovo negozio di Napoli. Convinta che il marito cederà, Lila strappa una promessa a Elena: l’anno seguente avrebbe dovuto farsi promuovere almeno con la media dell’otto, in cambio lei si sarebbe rimessa a studiare.

Dopo una pausa dalla scuola, Elena torna a lezione ma non viene promossa a pieni voti. Lila vince la sua scommessa e rivela a Lenù di essere incinta.

I prossimi due episodi de L’amica geniale andranno in onda su Rai1 in prima serata lunedì 17 febbraio.