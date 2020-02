Riki si scusa per le offese omofobe a Davide Misiano: ecco cos’ha detto

Nelle scorse ore, Riki ha scritto a Davide Misiano Prof di latino (nonché Prof del muro di All Together Now) che su All Music Italia si era permesso di criticare il suo pezzo sanremese, Lo sappiamo entrambi. Il post, che aveva fatto il giro del web, aveva lasciato letteralmente basiti in molti e, proprio alla luce delle polemiche, è stato rapidamente cancellato.

Giusto qualche giorno fa, a proposito, nel corso dell’intervista a Ginger Generation l’artista aveva raccontato di come i social siano un mondo malato pieno di ipocrisia.

Sanremo 2020 - Riki: Lo sappiamo entrambi non è dedicata a nessuna ragazza!

Adesso, per fortuna, sono arrivate le scuse. L’artista ha infatti scritto un post su Instagram scusandosi per le parole, molto pesanti, utilizzate.

