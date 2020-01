Chi è Matteo Cogliandro, il nuovo ballerino di Amici

Nella scuola di Amici c’è un nuovo ballerino, si tratta di Matteo Cogliandro, entrato grazie ai casting di Veronica Peparini. La sua ammissione è avvenuta durante l’ultima registrazione in studio del programma, ed è stata mandata in onda oggi su Canale 5.

La sua esibizione ha incantato tutti, compresi gli altri ballerini, come ad esempio Federico. Subito dopo, la Peparini ha annunciato che Matteo è ufficialmente uno dei nuovi allievi della scuola. L’arrivo dell’alunno è il risultato di un casting che è stato indetto dall’insegnante per trovare un ballerino che la rappresenti al massimo.

A questo scopo, la maestra ha cercato tra i nuovi aspiranti allievi, arrivati da tutta Italia, e ha lavorato anche con i ballerini già presenti nella scuola di Amici.

Sempre oggi, lo vediamo già a lezione con tutti gli altri allievi, durante la striscia pomeridiana andata in onda su RealTime. Matteo è dunque il ballerino che con buona probabilità rappresenterà lo stile modern e contemporaneo al serale di Amici.

Chi è Matteo Cogliandro?

Di Matteo sappiamo solo che è originario di Pescara, città in cui attualmente vive, ha 18 anni e ha studiato danza contemporanea alla Rambert School of Ballet and Contemporary Dance in Inghilterra. Qui sotto il suo profilo Instagram.