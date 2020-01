Uncharted: l’uscita del film con Tom Holland slitta ancora

Nuove difficoltà all’orizzonte per Uncharted. A quanto pare il film avrà una nuova data d’uscita, facendo slittare il tutto a data da destinarsi. Ancora una volta. Dopo l’addio del regista Travis Knight però c’era da aspettarsi che la produzione avrebbe subito un contraccolpo. Così, stando a quanto trapelato, Uncharted non uscirà più il prossimo 18 dicembre, ma il 5 marzo 2021.

La notizia è stata riportata via Twitter dal giornalista di THR Borys Kit.

Movie release dates shuffle: #Uncharted moves from Dec. 18, 2020 to March 5, 2021. MASTERS OF THE UNIVERSE, which was supposed to open on March 5, ’20, is now OFF the calendar. Wonder where it’s going to go?

— Borys Kit (@Borys_Kit) January 25, 2020