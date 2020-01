Da oggi nella scuola di Amici 19 c’è un nuovo ballerino. Come sappiamo, ieri il maestro Timor Steffens ha deciso di lavorare in sala prove con Ayoub e Vincenzo per scegliere tra i due il nuovo allievo. Ad avere la preferenza dell’insegnante e coreografo è proprio il primo che abbiamo già visto nel programma, qualche settimana fa, come sfidante esterno di Federico.

In quell’occasione non riuscì ad entrare nella scuola ma come Timor ha sottolineato, non era lui il giudice. L’insegnante era però rimasto molto colpito dalla bravura di Ayoub tanto da richiamarlo successivamente. Ed ora è finalmente arrivata l’occasione giusta.

Timor crede molto nelle sue potenzialità ed oggi ha già cominciato a lavorare con lui per valorizzare il suo talento. In sala prove il maestro sottolinea che il suo lavoro sarà improntato sull’espressività del volto, perché sembra piuttosto cupo quando balla. Quello che dovranno fare insieme è dunque far uscire tutte le sue sfaccettature.

Chi è Ayoub?

Del nuovo ballerino di Amici sappiamo che il suo nome è Ayoub Haraka e Avezzano è la sua città d’origine. Qui, nel 2016, è risultato vincitore del primo premio nella categoria Singoli Medium all’American Camp Show Contest. Ha inoltre partecipato alla quinta edizione del Concorso Nazionale di Danza riuscendo a classificarsi 1° nella categoria hip hop. Lo stesso stile per cui Timor Steffens vuole un ballerino di alto livello che nella scuola possa dignitosamente rappresentare la materia da lui insegnata.

Della vita privata di Ayoub non sappiamo molto ma dai video che condivide pubblicamente si può immaginare che per lui ruota tutto intorno alla danza. La sua entrata nella scuola, senza dubbio, gli darà quel poco che gli manca per renderlo un vero professionista. Qui sotto il profilo Instagram del ballerino.