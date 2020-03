Gaia Gozzi, cantante di Amici 19, oggi piomba nella disperazione. Una crisi davvero inspiegabile dato che la ragazza sta riscontrando finalmente il consenso da parte della giuria esterna (Vanessa Incontrada in primis) e ottimi risultati con il suo inedito Chega.

La ragazza, oggi, si rifugia in bagno piangendo a dirotto e finisce col destare la preoccupazione di Giulia. Gaia parla di se stessa con termini molto forti, dandosi addirittura della stupida da sola. La cantante si incolpa di non essere intervenuta per difendere a spada tratta la “seconda occasione della sua vita” ovvero il programma e di essere rimasta zitta.

Il rimprovero di Rudy Zerbi a tutti i ragazzi di Amici 19

I rimorsi sono stati scatenati dall’insegnante quando, ieri, ha affrontato Javier che gli ha dato del pagliaccio. Ma Rudy è stato molto duro non solo con lui ma anche con tutti gli altri allievi. I ragazzi sarebbero colpevoli di non aver difeso il talent show nel momento in cui Valentin ha lasciato il programma. Quest’accusa ha fatto crollare Gaia, consapevole di aver raggiunto la prima posizione su iTunes, soprattutto grazie ad Amici.

Gaia Gozzi in crisi dopo l’uscita di Valentin, ma perché?

Ma cosa avrebbe dovuto fare esattamente la cantante? Questo non riusciamo proprio a capirlo. Gaia avrebbe forse dovuto sostenere che la vittoria in puntata di Nicolai contro Javier fosse giusta, esprimendo un parere su una materia (il ballo) che non è di sua stretta competenza?

Perché è stata proprio questa la discussione che ha fatto perdere il controllo prima a Javier e che poi sembra aver portato Valentin all’auto eliminazione. Siccome per Gaia tutto sta cominciando ad andare per il verso giusto, la gratitudine verso Amici è ora più che mai comprensibile. Mentre questi improvvisi sensi di colpa ci sembrano davvero eccessivi e giustificabili solo da molta stanchezza.