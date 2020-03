Coronavirus, come fare le videochiamate: tutte le app utili

In questo periodo le videochiamate sono diventate un salvavita vista la costrizione a stare lontani dai propri cari e dai propri amici. Che sia per piacere o anche per lavoro, poter chattare live con le persone è diventato ormai fondamentale. Noi di Gingergeneration.it vogliamo consigliare alcune app da usare (e come usarle) per far fronte nel migliore dei modi all’emergenza Coronavirus.

Skype

Senza dubbio la più popolare e molto usata soprattutto per ragioni lavorative. Comodissima da usare dal proprio PC vi consentirà di fare chiamate e videochiamate multiple invitando tantissime altre persone. In questo momento viene usata tantissimo anche per le Lauree online, che in molti stanno sperimentando in questo momento di lontananza.

Whatsapp

Anche la nostra fidata app di messaggistica può diventare uno strumento semplice e veloce per rimanere in contatto con gli amici. Potete fare videochiamate di gruppo invitando però fino a un massimo di 4 partecipanti per volta. Se volete tenervi aggiornati con i vosti amici è sicuramente il modo ideale con pochissimo sforzo.

Facebook Messenger

Forse in pochi lo sapranno ma anche Messenger permette di videochiamare, includendo fino a 8 partecipanti. Basta creare dei gruppi di chat ed il gioco è fatto.

Face Time

Se siete Apple addicted avrete sperimentato Face Time tante e tantissime volte. Questa potrebbe essere un ulteriore occasioni, anche se funzionale soltanto con chi ha altri dispositivi della mela. Accertatevi quindi che il vostro interlocutore possa effettivamente usarla. La comodità è poter connettere ben 32 persone (certo, forse diventerebbe un po’ caotico)