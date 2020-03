Amici 19: duro rimprovero da parte di Rudy Zerbi per i ragazzi

Il professore Rudy Zerbi entra in casetta per chiarire alcune cose con i ragazzi ancora in gara. È successo oggi su Canale 5 durante la striscia pomeridiana di Amici 19.

L’insegnante parte da un filmato dove si sente Javier contestare ciò che è avvenuto nella terza puntata. Durante la diretta, infatti, Zerbi ha preso le difese di Nicolai affermando che, evidentemente, il ballerino si sente attaccato da tutti gli altri. Nel video si sente Javier che definisce “un pagliaccio” Rudy Zerbi per questa sua presa di posizione in puntata.

Ovviamente, l’insegnante è arrabbiatissimo per questo appellativo e rimprovera il ballerino cubano. Ma anche Nyv e Gaia, che, come si vede dal filmato, sarebbero colpevoli di non aver fermato Javier mentre pronunciava certe affermazioni. “Siete dei privilegiati”, tuona il professore di Amici 19 rivolgendosi a tutti e sei i ragazzi rimasti in gara.

Il suo rimprovero fa crollare Gaia che si sente in colpa per non aver detto la sua opinione in favore del programma quando avrebbe potuto farlo, specie quando in puntata è avvenuta l’auto eliminazione di Valentin.

Le parole del ballerino dopo aver lasciato Amici 19

Nel programma non è stato mostrato il rientro del ballerino in casetta per riprendere le sue cose e salutare i ragazzi, come avviene per tutti gli eliminati del talent show. Né tantomeno ha potuto, come gli altri, rilasciare una dichiarazione conclusiva sul suo percorso.

Valentin è però riuscito comunque in quello che dovrebbe essere la massima aspirazione per un artista ovvero entrare nel cuore delle persone: “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare ! Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio: il cuore della gente”, scrive sul suo Instagram.