Amici 19: cosa è successo durante la puntata di oggi

Il serale di Amici 19 è iniziato e i ragazzi non possono avere contatti con l’esterno a meno che non siano concordati con la produzione. Così, non mancano le comunicazioni telefoniche tra gli allievi e i loro genitori, spesso accompagnate da momenti di commozione dovuti alla lontananza reciproca.

Oggi è toccato a Talisa parlare con sua madre e, durante la telefonata, la ragazza esprime tutta la sua mancanza. Poi, torna in casetta molto emozionata e, “con il cuore in gola“, abbraccia Javier.

La rabbia di Gaia per i commenti di Loredana Bertè

Loredana Berté, mediante un video messaggio, critica duramente Gaia definendola addirittura finta. Questo aggettivo offende profondamente e fa arrabbiare la cantante che ammette sì di avere dei filtri ma non una maschera, come invece ritiene l’artista a cui spetta giudicarla.

Anche Javier riceve delle forti critiche: Rudy Zerbi lo definisce noioso e sempre uguale a se stesso; Vanessa Incontrada non trova che rispecchi il prototipo di ballerino cubano quale egli è.

Lo sconforto di Javier durante il serale di Amici 19

Lo stesso Javier si sente sotto pressione e a Talisa confessa “Non so cosa fare, mi sento perso“. Anche la ballerina non riesce a capire cosa gli stia succedendo e per quale motivo. Talisa nota che al serale Javier è sottotono rispetto al pomeridiano.

Quando poi arriva il momento di rimettersi al lavoro il suo stato d’animo non cambia. E nel bel mezzo dell’esercitazione il ballerino interrompe le prove.

Javier accusa di avvertire dolore a un piede e in generale di non sentirsi bene. Tornato in casetta, Talisa e Giulia provano a consolarlo. Secondo la cantante, il ballerino sta solo accusando la competizione con Nicolai che nella prima puntata è stato molto apprezzato. Javier è infatti abituato, dall’inizio di Amici 19, ad essere considerato il più bravo e sembra che le cose ora non stiano più così.