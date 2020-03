L’amica geniale. Storia del nuovo cognome: cosa è successo nel finale

Con il quarto appuntamento di ieri sera si è conclusa la seconda stagione de L’amica geniale. Storia del nuovo cognome, adattamento dell’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Negli ultimi due episodi I fantasmi e La fata blu assistiamo agli ultimi sprazzi di giovinezza delle protagoniste, ormai destinate a due mondi completamente diversi.

Dopo il sogno di Ischia, Elena parte infatti per Pisa mentre Lila torna a casa da Stefano, convinta che il bambino che porta in grembo non sia suo ma di Nino Sarratore.

Ancora una volta siamo rimasti stupiti dalla ricostruzione di un’epoca, qui siamo ormai verso la fine degli anni Sessanta, e dalla bravura delle due giovanissime interpreti: Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Capaci di incarnare al meglio i loro personaggi, le attrici ci trascinano in un mondo dominato dagli uomini in cui le donne si fanno avanti con tutto il loro coraggio. Una storia che ha tanto da dire anche ai giovani di oggi.

Riassunto delle ultime due puntante de L’amica geniale:

Elena si trova a Pisa, a pochi passi dalla laurea alla Normale. Qui ripercorre i suoi ultimi anni: l’intensa storia d’amore con Franco, poi espulso dall’università, e ovviamente Lila. Tornata al rione da Stefano, Lila prova a condurre una vita normale ma la crepa tra lei e il marito si fa sempre più forte. Motivo per cui decide di consegnare i suoi diari a Elena; pagine segrete attraverso cui vediamo raccontate, attraverso gli occhi di Lila, tutte le vicende degli ultimi anni. Lila è una madre amorevole e si prodiga costantemente per il figlio Rino, tuttavia teme di non poter garantire a quest’ultimo un futuro degno.

Nel frattempo Elena conosce Pietro Airota, figlio di un’influente famiglia di Torino, e ne diventa la fidanzata. Prima di tornare a Napoli, dopo la laurea, dà a quest’ultimo un suo manoscritto, come regalo. Giunta a Napoli cerca di Lila, ma viene a sapere che l’amica non abita più al rione.

Lila se n’è infatti andata con Enzo, mentre Stefano si è rifatto una vita con Ada, da tempo sua amante. Elena va a cercare Lila nel povero quartiere in cui si è trasferita e scopre che ora l’amica è impiegata nel salumificio di Bruno, il vecchio amico dei tempi di Ischia. Le due si incontrano parlano, la loro amicizia è palpabile ma ormai sono lontanissime. Elena consegna a Lila La fata blu, il libro che Lila aveva scritto da bambina ma la ragazza – in preda alla disillusione, lo dà alle fiamme.

La seconda stagione de L’amica geniale stagione si conclude con la pubblicazione del romanzo di Elena grazie alla madre di Pietro e con la presentazione a cui è presente niente meno che Nino Sarratore.

Cosa sappiamo della terza stagione de L’amica geniale?

Non sappiamo ancora quando sarà rilasciata la prossima stagione de L’amica geniale. Molto probabilmente dovremo però aspettare un altro anno ancora. In questo periodo di tempo sapremo anche chi sostituirà le attrici protagoniste.

Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono infatti troppo giovani per interpretare Elena e Lila adulte. Con tutta probabilità le due attrici torneranno nei primissimi episodi, poi ci sarà un recasting.