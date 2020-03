Il serale di Amici 19 è iniziato e sono tornati anche i commenti di Loredana Bertè, rivolti agli allievi in gara. Dopo la prima puntata, Gaia Gozzi riceve una lettera da parte dell’artista di Bagnara Calabra. Nel messaggio, la Bertè ribadisce quanto gli ha già detto in diretta, ovvero che trasmette poche emozioni durante le sue performance.

In più, le fa sapere di non aver gradito l’esecuzione di Bang Bang per via delle modifiche da lei apportate. Modifiche poco rispettose del brano originale, secondo lei, che oltretutto evidenziano una ricerca estetica a scapito dell’anima. “Snob e cool“, è così che definisce in generale le esibizioni di Gaia. Secondo lei, inoltre, la cantante non vuole uscire dalla sua zona di comfort.

L’assegnazione per Gaia Gozzi per la seconda puntata del serale

La giurata è però pronta a ricredersi e a questo scopo le assegna un brano da lei stessa interpretato tempo fa. In questa assegnazione, la cantante di Amici non potrà apportare alcuna modifica alle note e all’arrangiamento. Questo “per vedere se c’è qualcosa dietro la maschera“, ovvero se dietro questa sua ricercatezza c’è anche la capacità di emozionarsi e di emozionare.

La ragazza stenta a credere che Loredana Bertè pensi davvero ciò che ha detto e ritiene che queste ultime parole siano una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Tuttavia, accetta l’assegnazione.

Più tardi, Gaia Gozzi si confida con la coach Emanuela e definisce incoerente il discorso della cantante di Tequila e San Miguel. Se non apprezza la sua originalità, allora, perché ritiene che lei non voglia uscire dalla sua comfort zone? La cantante di Amici si sfoga, poi, con Talisa dimostrandosi amareggiata dal giudizio appena espresso da Loredana Bertè.