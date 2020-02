P.S. Ti amo ancora – Lara Jean e Peter sono tornati: ecco la recensione del film

Dopo una lunga attesa Netflix ha finalmente rilasciato P.S. Ti amo ancora, atteso sequel di Tutte le volte che ho scritto ti amo. Capitolo centrale della serie tratta dai romanzi di Jenny Han, il film esplora una nuova fase della relazione tra Lara Jean e Peter. Se infatti nel primo capitolo della storia assistevamo a una sorta di passaggio tra la fine dell’infanzia e la fine adolescenza, in P.S. Ti amo ancora vediamo i personaggi maturare ancora e affrontare le prime crisi importanti della loro vita.

Nuovi amori, vecchi amori… il vero amore

Come tutte le storie più belle, anche quella tra Lara Jean e Peter attraverserà un momento di crisi. Il ritorno inaspettato di John Ambrose, una vecchia fiamma di Lara Jean, metterà la ragazza – già molto insicura, in crisi. Ci vorrà tutto il suo coraggio per capire cosa fare.

Ed è proprio il coraggio di guardarsi dentro il tema principale di P.S. Ti amo ancora. Con dolcezza e senza superficialità, il film riflette proprio sull’inevitabilità degli errori che spesso compiamo… anche con le persone che amiamo di più. Lara Jean e Peter ci ricordano però che sbagliare è umano, pure se a volte fa molto male.

A differenza di altre rom-com di target più adulto o film per teenager, la serie di Tutte le volte che ho scritto ti amo funziona proprio perché non è indulgente con i propri personaggi. O meglio, gli regala un happy ending non prima che abbiano imparato qualcosa.

Si tratta di un messaggio estremamente positivo e su cui varrebbe la pena riflettere. Troppo spesso infatti ci si nasconde dietro i propri errori, magari per paura di peggiorare le cose o per la convinzione di avere ragione. La verità è che ci vuole più coraggio a capire di aver sbagliato che a sbagliare… guardarsi dentro fa paura ed è estremamente difficile. Ma come ci dice Lara Jean, vale sempre la pena provare.

La trama del film:

È un anno nuovo e Lara Jean (Lana Condor) e Peter (Noah Centineo) non fanno più finta di essere una coppia. Sono davvero una coppia. Mentre Lara Jean vive tutta una serie di prime volte con Peter — primo vero bacio, primo vero appuntamento, il loro primo San Vantino — cerca il sostegno di Kitty e Margot (Anna Cathcart e Janel Parrish), Chris (Madeleine Arthur). Soprattutto una nuova amica fidata, Stormy, che l’aiuta a gestire la complessità delle emozioni che prova in questo nuovo capitolo della sua vita mentre prova a bilanciare la scoperta di se stessa e una storia d’amore.

Lara Jean, però, dovrà fare affidamento su se stessa quando John Ambrose (Jordan Fisher), un altro dei ragazzi a cui aveva indirizzato la lettera d’amore, torna nella sua e le si presenta un grande dilemma: Può essere innamorata di due ragazzi allo stesso tempo?