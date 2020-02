I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana BTS, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato (Friends).

Audio di Friends dei BTS

null null



Testo di Friends dei BTS

유난히도 반짝였던 서울

처음 보는 또 다른 세상

땀에 잔뜩 밴 채 만난 넌

뭔가 이상했었던 아이

난 달에서, 넌 별에서

우리 대화는 숙제 같았지

하루는 베프, 하루는 웬수

I just wanna understand

Hello, my alien

우린 서로의 mystery (Yeah, yeah)

그래서 더 특별한 걸까? (Oh)

언젠가 이 함성 멎을 때 stay (Ayy), hey (Ayy)

내 옆에 함께 있어줘

영원히 계속 이곳에 stay (Ayy), hey (Ayy)

네 작은 새끼손가락처럼

일곱 번의 여름과 추운 겨울보다 오래

수많은 약속과 추억들보다 오래

우리 교복 차림이 기억나

우리 추억 한 편 한 편 영화

만두 사건은 코미디 영화 yeah, ayy, yeah, ayy

하교 버스를 채운 속 얘기들

이젠 함께 drive를 나가

한결같애, 그때의 우리들

“Hey 지민, 오늘”

내 방의 드림캐쳐

7년간의 history

그래서 더 특별한 걸까? (Oh)

언젠가 이 함성 멎을 때 stay (Ayy), hey (Ayy)

내 옆에 함께 있어줘

영원히 계속 이곳에 stay (Ayy), hey (Ayy)

네 작은 새끼손가락처럼

일곱 번의 여름과 추운 겨울보다 오래

수많은 약속과 추억들보다 오래

네 새끼손가락

처럼 우린 여전해

네 모든 걸 알아

서로 믿어야만 돼

잊지 마 고맙단 그 뻔한 말 보단

너와 나 내일은 정말 싸우지 않기로 해

언젠가 이 함성 멎을 때 stay (Ayy), hey (Ayy)

You are my soulmate

영원히 계속 이곳에 stay (Ayy), hey (Ayy)

You are my soulmate

일곱 번의 여름과 추운 겨울보다 오래

수많은 약속과 추억들보다 오래

언젠가 이 함성 멎을 때 stay (Ayy), hey (Ayy)

You are my soulmate

영원히 계속 이곳에 stay (Ayy), hey (Ayy)

You are my soulmate

일곱 번의 여름과 추운 겨울보다 오래

수많은 약속과 추억들보다 오래

Traduzione di Friends dei BTS

Seoul che era così insolitamente scintillante

Era un altro nuovo mondo per me

Ti ho incontrato quando eri grondante di sudore

Un bambino un po’ strano

Io dalla luna, tu dalle stelle

Le nostre conversazioni erano come compiti

Migliori amici un giorno, nemici in un altro

Voglio solo capire

Ciao, mio ​​alieno

Siamo il mistero dell’altro (sì, sì)

È per questo che è ancora più speciale (oh)

Un giorno quando questo allegria si attenuerà, tu resta (ayy), hey (ayy)

Stai dalla mia parte

Per l’eternità, continua a stare qui, resta (ayy), hey (ayy)

Come il tuo piccolo mignolo

Più lungo di sette estati e inverni freddi

Più lungo di numerose promesse e ricordi

Ricordo le nostre uniformi

I nostri ricordi sono film

L’incidente con gli gnocchi è un film commedia sì, ayy, sì, ayy

Storie sentite che riempiono lo scuolabus

Ora usciamo per guidare insieme

Comunque, noi di quei giorni

“Hey Jimin, oggi”

L’acchiappasogni nella mia stanza

Storia di 7 anni

È per questo che è ancora più speciale (oh)

Un giorno quando questo allegria si attenuerà, tu resta (ayy), hey (ayy)

Stai dalla mia parte

Per l’eternità, continua a stare qui, resta (ayy), hey (ayy)

Come il tuo piccolo mignolo

Più lungo di sette estati e inverni freddi

Più lungo di numerose promesse e ricordi

Come il tuo mignolo

Siamo sempre gli stessi

So tutto di te

Dobbiamo fidarci l’un l’altro

Mai dimenticato

Più del semplice “grazie”

Me e te

Ho deciso di non combattere domani per davvero

Un giorno, quando questa allegria si attenuerà, tu resta ehi

Sei la mia anima gemella

Per l’eternità, continua a stare qui, ehi

Sei la mia anima gemella

Più a lungo

Di sette estati e inverni freddi

Più a lungo

Di numerose promesse e ricordi

Può anche essere

Ricordo le nostre uniformi

i nostri ricordi

ognuno dei nostri film