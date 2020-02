L’Ahoy Rotterdam di Rotterdam sta scaldando i motori per l’Eurovision Song Contest 2020! Come saprete, quest’anno la divertente e colorata manifestazione musicale sbarca in Olanda, dal 12 al 16 maggio! Fra i paesi che parteciperanno, oltre ovviamente all’Italia, troviamo anche la Norvegia in gara con Attention di Ulrikke.

Atteention arà dunque una delle tante canzoni che gareggeranno contro Fai rumore, il pezzo del nostro Diodato. A proposito, qui sotto trovate la nostra video intervista su Youtube dove Diodato ci racconta cosa si aspetta dal suo Eurovision Song Contest 2020.

Diodato: Ecco a chi sono dedicate le canzoni d’amore di Che vita meravigliosa

Watch this video on YouTube

In attesa di vedere Ulrikke sul palco, qui sotto potete recuperare il video ufficiale, il testo e la traduzione del suo brano Attention.

Ulrikke - Attention - Norway 🇳🇴- National Final Performance - Eurovision 2020

Watch this video on YouTube

Testo

I find myself longing for attention

I’m not myself doing what I do

I know I may have hurt someone I love along the way

It wasn’t my intention

I lost myself doing what I do

I just want your attention

Oh, the crazy things I do

So why, why do I think it’s okay

Not being me ’cause of you?

And what do you want me to say?

What do you want me to do

To get your attention?

‘Cause I just want your attention

I fool myself just to make you happy

And when I do, it’s all the same to you (It’s all the same to you)

Oh, the crazy things I do

So why, why do I think it’s okay

Not being me ’cause of you?

And what do you want me to say?

What do you want me to do

To get your attention?

Oh, I don’t wanna do this no more

If I’m the only one here on the dance floor, on the dance floor

Oh

Why, why do I think it’s okay

Not being me ’cause of you?

And what do you want me to say?

What do you want me to do

To get your attention?

‘Cause I just want your attention

Traduzione

Mi trovo alla ricerca di attenzioni

non sono io in quello che faccio

io so che avrei potuto ferire qualcuno nel percorso

non era nelle mie intenzioni

mi sono persa facendo quello che faccio

io voglio solo la tua attenzione

oh, le cose folli che faccio

quindi perché

perché pensi che vada bene

non essere me stessa a causa di te

e cosa vuoi che dica?

cosa vuoi che faccia

per ottenere la tua attenzione

perché io voglio solo la tua attenzione

io mi prendo in giro solo per renderti felice

e quando lo faccio, è sempre lo stesso per te (è sempre lo stesso per te)

oh le cose pazze che faccio

quindi perché

perché pensi che vada bene

non essere me stessa a causa di te

e cosa vuoi che dica?

cosa vuoi che faccia

per ottenere la tua attenzione

perché io voglio solo la tua attenzione ho copiato ginger generation

oh non voglio più farlo

se sono l’unica qui sulla pista da ballo, sulla pista da ballo

oh

perché

perché pensi che vada bene

non essere me stessa a causa di te

e cosa vuoi che dica?

cosa vuoi che faccia

per ottenere la tua attenzione

perché io voglio solo la tua attenzione