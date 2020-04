Amici 19: chi vuoi che vinca? Vota il nostro sondaggio!

Domani si conclude la diciannovesima edizione di Amici. Sono quattro i finalisti di una gara che si prevede accesissima e avvincente dove a farla da padrone sarà il talento. Le due cantautrici Gaia e Giulia e i due ballerini classici Nicolai e Javier.

Ma uno solo di loro vincerà: in palio per il vincitore assoluto del talent un premio del valore di 150 mila Euro. A decretarlo è il pubblico che da casa può votare il proprio preferito attraverso sms al numero 4770001 con il codice e il nome dell’allievo.

I proventi del televoto della finale di Amici 19 saranno interamente devoluti a favore della protezione civile italiana. Durante la finale di Amici 19 verranno consegnati anche il premio di categoria del valore di 50 mila Euro. E il premio TIM della critica del valore di 50 mila euro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19.

Le testate che votano sono: Ansa, Adnkronos e La Presse, agenzie di stampa; Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Il Tempo, Libero Quotidiano, Il Mattino, Il Secolo XIX, QN, Leggo e Metro, quotidiani; mentre per il web TvZap.it, Tgcom24.it, IlFattoQuotidiano.it, Fanpage.it, DavideMaggio.it, VanityFair.it, TvZoom.it, Rockol.it, RollingStone.it, Tiscali.it, Billboard.it e AllMusicItalia.it.

In studio confermata la presenza di Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi (la giuria). Di Peppe Vessicchio e Luciano Cannito (la Var) e di Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens (i professori).

A proposito del vincitore, non perderti i nostri pronostici di qualche tempo fa sul serale. Noi di GingerGeneration.it abbiamo pensato di aprire un sondaggio per permettere anche ai nostri lettori di esprimere la loro preferenza sul vincitore di Amici 19. Per farlo, votate nelle nostre Stories!