Louis Tomlinson contro TikToK? Ecco il suo ultimo tweet!

Sarà la tensione da quarantena, sarà l’isolamento, sarà la solitudine, ma c’è da dire che Louis Tomlinson (come tanti altri) sembra non sopportare più TikTok! Perlomeno questa è la nostra sensazione (e quella di molte directioner!) dopo aver letto il suo ultimo tweet!





Nelle scorse ore, infatit, su Twitter il buon Louis Tomlinson ha pubblicato un cinguettio che sembra aver lanciato una frecciatina alla celebre piattaforma social.

Ecco il tweet che Louis Tomlinson ha dedicato a TikTok!

Questi video con la gente che balla che girano ultimamente sono orribili! Vi prego, tutti quanti, smettetela!

Nonostante Louis non abbia fatto nessun nome in particolare, sono in molti ad aver pensato, considerato il periodo storico, che stesse parlando di TikTok. Qui sotto trovate alcuni dei commenti degli utenti al tweet incriminato.

all your sisters are on tiktok, your turn louis! we want to see it! — ℜ𝔬𝔰𝔢 🌹- 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤 𝐖𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 (@Niallerrosed) April 1, 2020

ON TIK TOK? — Ari CEO of loving Canyon Moon (@carrotqueenlou) April 1, 2020

Come vi abbiamo raccontato qui, per esempio, questo è un periodo storico in cui TikTok sta davvero spopolando. E questo principio vale non soltanto per giovani e giovanissimi ma anche per i più “grandicelli”. La piattaforma ha infatti conquistato anche tanti genitori, un segnale particolarmente interessante in questo difficile periodo di quarantema.

Nel frattempo, dunque, Louis Tomlinson non senbra avere per nulla interesse a sbarcare sulla piattaforma. Anche perché, piuttosto che ballare, l’artista ha ad oggi altri pensieri per la testa.

Purtroppo, infatti, Louis è stato costretto a cancellare e/o posticipare tutti i concerti europei previsti per questi mesi. A causa del Coronavirus, come saprete, è infatti saltato fra gli altri anche il live che si sarebbe dovuto tenere al Fabrique l’11 marzo.

Louis, ufficialmente, tornerà in Italia questa estate con altri tre appuntamenti dal vivo. Resta solo da capire se i prossimi concerti di Louis Tomlinson potranno svolgersi regolarmente, considerata l’emergenza sanitaria della quale difficilmente ci libereremo presto!