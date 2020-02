Amici 19: chi sono gli allievi eliminati e quelli sospesi

Durante la nuova puntata di Amici 19, appena andata in onda su Canale 5, i professori passano all’eliminazione diretta. In vista del serale, che è sempre più vicino, i docenti hanno deciso dunque di mettere da parte gli esami per l’eliminazione e di eliminare senza ulteriori valutazioni.

Per Jacopo non è il momento di lasciare la scuola di Amici così come per Matteo e per Francesco. In questo modo, per loro la corsa verso il serale continua. Francesca, come anticipato, è invece subito eliminata. Il motivo risiede solo nel fatto che le maglie ancora disponibili sono solo quattro e che lei non è tra i preferiti dei professori.

Sospeso, invece, il giudizio per Martina, Stefano, Talisa. Quest’ultima sembra non prenderla affatto bene. Contrariamente alle ultime indiscrezioni su ben due allievi eliminati, invece, per ora Francesca è l’unica ad aver lasciato il talent show.

Intanto c’è una consistente possibilità di una partenza anticipata del serale di Amici 19. La novità delle ultime ore è che si starebbe pensando di collocare Amici 19 nella serata del venerdì. In questo modo si troverebbe contro la nuova edizione della Corrida e questo già dalla prima puntata dello show di Carlo Conti, in onda da venerdì 28 febbraio.

Al momento, hanno avuto accesso alla fase finale del talent show: Nyv, Valentin, Giulia, Gaia, Javier e Nicolai. Nella puntata di domani scopriremo qual è il destino dei ragazzi il cui giudizio è ancora in sospeso e se potranno continuare la loro avventura nel talent show.