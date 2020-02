Diodato – Fai rumore: il video ufficiale della canzone

Diodato è il vincitore del 70° Festival della Canzone Italiana, a cui ha partecipato in gara nella categoria Big con Fai rumore. Il brano, estratto dall’album Che Vita Meravigliosa, in uscita per Carosello Records il 14 febbraio 2020, è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming e download.

Disponibile anche il video di Fai rumore, in cui il concetto alla base del brano esplode a pieno in un crescendo di luci, fumo e distanze. L’artista è immerso in un’atmosfera onirica, perfettamente resa visivamente da una serie di vignette girate in slow motion. Qui cerca di creare un contatto, di comunicare con una figura femminile che continua a sfuggirgli, per poi riuscire a raggiungerla solo nel finale, con un abbraccio ricco di significato.

Scritta e composta da Diodato, con la collaborazione per le musiche di Edwyn Roberts, Fai rumore è un invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità, a farsi sentire, a non soffocare nel silenzio delle incomprensioni, del non detto, dove muore ogni umanità. È una sinfonia di pensieri ed emozioni che cercano ad ogni costo la propria espressione.

A dirigere l’orchestra che ha accompagnato l’artista in tutte le sue esibizioni al Festival di Sanremo è stato il Maestro Rodrigo D’Erasmo. Il brano, così come l’album in uscita, sono prodotti da Tommaso Colliva, produttore discografico di fama internazionale, nonché vincitore di un Grammy Award nel 2015.

A poche ore dall’inizio del 70° Festival della Canzone Italiana, Diodato ha inoltre ricevuto il premio Lunezia per il testo del brano. Secondo il critico musicale Dario Salvatori, membro della Commissione del riconoscimento:

“Diodato sembra suggerire l’arte del conversare smooth. Riproporsi in amore è quasi un gesto dovuto. Ma non avvicinatevi troppo e cercate il contatto visivo senza esagerare. Nessun imbarazzo. Un intonarumori sussurrato”.

Diodato - Fai Rumore (Video Ufficiale) [Sanremo 2020]

