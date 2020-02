Layers of Fear 2 è il nuovo thriller psicologico di Bloober Team per PlayStation 4, Xbox One e Pc. Seguendo le orme del primo capitolo, il gioco ci propone una storia intrigante e ben narrata all’interno di un walking simulator in prima persona a forti tinte thriller psicologiche.

È una sorta di racconto interattivo ben costruito, un titolo che punta quindi tutto sulla sceneggiatura, su una resa scenografica particolarmente inquietante e sugli effetti sonori, mantenendo per il resto inalterata la formula del suo predecessore.

La forza del gioco risiede di fatto sull’atmosfera e sul design degli ambienti, riprodotti con cura e formati da un intricato sistema di corridoi cupi e stretti, che conducono spesso non si sa dove.

Guarda la Videorecensione di Layers of Fear

La trama:

Layers of Fear 2 racconta il viaggio infernale a bordo del transatlantico Icarus di un uomo tormentato. Ma soprattutto di un dramma interiore, della ricerca del proprio “Io” da parte di un attore alla deriva. Di una personalità perduta, sepolta da anni di compromessi, false immagini di sé esposte al pubblico e alla stampa per lavoro, interpretando decine di personaggi. Oppure per compiacimento, per rendersi diverso a seconda della convenienza indossando una delle centinaia di “maschere” a cui, spesso, ricorrono le celebrità.