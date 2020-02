You 3 – Netflix: Iniziata la produzione dei nuovi episodi! (FOTO)

La seconda stagione di You è disponibile su Netflix dallo scorso 26 dicembre. L’abbiamo vista e il finale è stato ricco di colpi di scena (leggi il recap qui). Netflix ha annunciato oggi il rinnovo della seria per una terza stagione alcune settimane fa. Sera Gamble (creatrice della serie ndr) ha annunciato il via della produzione con una foto sui suoi profili social. Ecco qualche dettaglio in più!

Abbiamo iniziato a lavorare alla terza stagione, ha scritto la creatrice di You. Ho pensato voleste esserne informati. La foto ritrae uno zerbino con la scritta simpatica: Hello You, tipica espressione di Joe Goldberg. Ci vediamo presto, è la breve didascalia che accompagnava l’annuncio del rinnovo di You per una terza stagione. Joe e Love (Victoria Pedretti) nel finale di You 2 si trasferiscono in periferia pronti a dar vita a una (inquietante) famiglia.

Tuttavia, non è il classico lieto fine alla vissero felice e contenti. Infatti, Joe ha scoperto la vera Love e ne è abbastanza spaventato. Joe stesso ha detto inequivocabilmente che non sono anime gemelle, aveva detto Penn Badgley qualche settimana fa. Ha paura di lei alla fine. La terza stagione avrà dieci episodi e la premiere sembra fissata per il 2021. Nell’attesa dei nuovi episodi c’è stata una bella notizia per il protagonista Penn Badgley che diventerà papà (i dettagli qui).

Ecco la foto con cui la produttrice di You ha fatto l’annuncio:

We’ve started work on season 3. Just thought you’d want to know. #YouNetflix pic.twitter.com/Ih9MQl9BqU — Sera Gamble (@serathegamble) February 7, 2020